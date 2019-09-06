موقع دعم مصر بطاقات التموين| تعرف على معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم| وموعد إضافة...

رابط موقع دعم مصر بطاقات التموين وكيفية الاستعلام عن التظلمات، حيث تتيح وزارة التموين المصرية تقديم التظلمات على رفع الدعم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بوضع محددات لرفع الدعم، وذلك للمرحلة الثالثة وبعدها يتم تقديم التظلمات حسب المدة المحددة،ويمكن للمواطن بعد تقديم التظلم، معرفة نتيجة التظلم على موقع دعم مصر، ومن خلال هذا الموضوع سنقدم لكم كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين، أما بخصوص الأشخاص المرفوع عنهم الدعم في بطاقات التموين، يتم إيقاف البطاقة بعد رفض التظلم ولكن في حال قبول تستمر صلاحية البطاقة.

وحددت وزارة التموين 10 فئات سيتم استبعادهم من التموين هذا الشهر، إلا في حالة تقديم تظلم وقبوله، وتنوعت الأسباب منها الأسر التي تمتلك أكثر من سيارة، أو الأسر التي تمتلك حيازة أكثر من 10 فدانا، وسيتم إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين في شهر سبتمبر الجاري 2019، وسيتم إضافتهم وفق قواعد معينة، منها الأولوية للأسر الأكثر احتياجا، وأيضا أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة بعد الإضافة 4 أشخاص.

موقع دعم مصر بطاقات التموين

شاهد: خطوات تقديم تظلم التموين.

ومن خلال الموقع الإلكتروني للتموين، يمكن للمواطن الإستعلام عن نتيجة التظلمات والبطاقة، وذلك كالتالي:

كتابة رقم بطاقة التموين.

كتابة الرقم القومي.

كتابة المحافظة.

الضغط على عرض.

معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم

الأسر التي تمتلك سيارة فارهة موديل أعلى 2013.

الأسر التي لديها ثلاث سيارات.

الأسر التي تحصل على دخل شهري حكومي وليس خاص يزيد عن 15000 جنيه.

الأسر التي تدفع مصاريف مدارس تزيد عن 50 ألف جنيه.

فاتورة الهاتف التي تأتي أكثر من 800 جنيه.

الأسر التي تمتلك قيمة مضافة تزيد عن 200 ألف جنيه.

الأسر المالكة لجمارك واردات تزيد عن 100 ألف جنيه والصادرات أيضا.

الأسر التي تمتلك حيازة زراعية تزيد عن 15 فدانا.

تظلمات التموين

في حالة استبعاد المواطن عن الدعم يظهر له في أسفل كوبون الخبز، بأن البطاقة مستبعدة من الدعم مع السبب، ولكن لا يتم إيقافها فورا، بل يتيح للمواطن تقديم تظلم مع كتابة السبب، ويمكن للمواطن صرف التموين حتى الإنتهاء من النظر في تظلم التموين.

خطوات تحديث بطاقة التموين

يمكن للمواطن المصري تحديث بطاقات التموين من خلال خطوات معينة وهي:

قم بالدخول على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg. إختيار الخانة الثانية وهي حدث بياناتك. كتابة رقم البطاقة والرقم القومي والمحافظة. يقوم الشخص بتحديث بيانات المقيدين، وباقي البيانات الأخرى المطلوبة. في النهاية يظهر للشخص بيانات البطاقة قبل وبعد التحديث، ويقوم المواطن بعد ذلك بعمل حفظ.

والجدير بالذكر بأن محددات إستبعاد الدعم للمرحلة الثالثة، كملت المرحلتين السابقتين، ومنها إذا كانت مصاريف المدارس الخاصة للفرد الواحد في العيلة، من 30 ألف وأكثر، وجود حيازة زراعية لملكية أكثر من 10 أفدنة، أصحاب الشركات التي يزيد رأس مالهم عن 10 مليون جنيه، ومن يمتلكون أكثر من سيارة أعلى من موديل 2011 وأعلى من موديل 2015، ومن خلال موقع دعم مصر بطاقات التموين، يمكنك التعرف على كافة الخدمات والاستعلامات.