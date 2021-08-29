شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ام بى سى 2 MBCللافلام الاجنبية الجديدة على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

من منا لا يعرف قناة ام بى سى 2 MBCللافلام الاجنبية الجديدة والاكشن ،والتى كانت ولا زالت نافذة المشاهد العربى لاحدث واروع ابداعات هليود ،وكذالك ابداعات السينما العالمية.

قناة ام بى سى 2 MBCللافلام الاجنبية هى اول قناة مجانية للافلام الاجنبية والعالمية فى المنطقة العربية ،وكانت هى المنافس الوحيد لشبكة قنوات شوتايم،والقناة تابعة لمجموعة ام بى سى جروب السعودية.

يمكن ضبط قناة ام بى سى 2 MBC للافلام الاجنبية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قناة ام بى سى 2 MBCللافلام الاجنبية الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 11465 الاستقطاب عمودى الترميز 27500 نسبة التصحيح 5/6 نظام البث sd -HD التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة ام بى سى 2 MBCللافلام الاجنبية للافلام الاجنبية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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