شكرا لاهتمامك لمعرفة أسعار السيارات : أسعار بيجو 5008 موديل 2021 في مصر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أسعار السيارات فى مصر تشهد الكثير من الموديلات وشركات صناعة السيارات تتنافس فى السوق المصرى ،ونقدم لكم أسعار بيجو 5008 موديل 2021 في مصر.

للترويج للسيارة فقد أوضح وكيل بيجو في مصر ان السيارة طراز 5008 موديل 2021 ، تم طرح 6 فئات سعرية مختلفة لها ، وهم الفئة الأولى Active Pack ، و الفئة الثانية Allure Pack .

والفئة الثالثة GT ، و الفئة الرابعة GT – Red interior ، والفئة الخامسة GT Pack ، والفئة السادسة GT Pack – Red interior .

وتأتى أبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2021 ، بطول 4641 و عرض 1844 وارتفاع 1646 ، اما سعة الشنطة الخلفية فتأتى بـ 510 لترات .

اما عن أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2021 في مصر :

– أوتوماتيك ACTIVE بسعر 564,990 جنيه .

– أوتوماتيك ALLURE بسعر 609,990 جنيه .

– أوتوماتيك GT بسعر 684,990 جنيه .

– أوتوماتيكGT RED INTERIOR بسعر 694,990 جنيه .

– أوتوماتيكGT PACK بسعر 734,990 جنيه .

– أوتوماتيكGT PACK RED INTERIOR بسعر 744,990 جنيه .

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