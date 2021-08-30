شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ميكس بالعربى للمسلسلات والافلام على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
قناة MIX BEL ARABY ميكس بالعربى الجديدة كليا ،او قناة ميكس عربى Arabic Mix ،هى احدث القنوات التى جائت على النايل سات ،هذه القناة تتميز ببرامجها العربية فهى متخصصه فى الدراما والافلام العربية الجديدة والقديمة
قناة ميكس العربى Arabic Mix جديدة وهى الشقيقة الاخرى لقناة ميكس اكشن ،ولكن خلافها تقدم افلام عربية ومدبلجة ،ومسلسلات تركية مدبلجة ومسلسلات هندية مدبلجة .
يمكن ضبط تردد قناة ميكس العربى Arabic Mix على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .
تردد قناة ميكس العربى Arabic Mix الجديدة
|اسم القمر
|نايل سات 7 غرب
|التردد
|11785
|الاستقطاب
|عمودى
|الترميز
|27500
|نسبة التصحيح
|3/4
|نظام البث
|sd
|التشفير
|مجانى
قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة ميكس بالعربى MIX BEL ARABY الفضائية ،او قناة ميكس العربى Arabic Mix على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.
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