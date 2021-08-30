شكرا لاهتمامك لمعرفة أسعار السيارات : أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 داخل السوق المصري والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اسعار السيارات فى مصر اليوم نقدم لكم أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 ،وهى من فئة السيدان وعليها اقبال جيد فى السوق المصرى ،حيث تأتي السيارة ام جي 5 موديل 2022 بطول بلغ 4601 مم، وبعرض يقدر بـ 1818 مم، و1489 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 512 لتر.

وفى معرض حديثها عن الاسعار الجديدة ،فقد كشفت شركة ام جي، عن الأسعار الجديدة للنسخة MG5 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، وهم STANDARD و COMFORT والنسخة كاملة المواصفات LUXURY.

أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 داخل السوق المصري :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2022محرك 1500 سي سي بسعر 228 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 248 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 268 ألف جنيه.

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