شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الاطفال ام بى سى 3( MBC3 )على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
قناة الاطفال المميزة ببرامجها والتى يقبل عليها الاطفال بجميع الاعمار ،هى قناة أم بى سى3 MBC 3 Tv وهى ثانى القنوات المتخصصة للاطفال بعد قناة سبيس تون ،وتعتبر ن القنوات الرائدة فى الكرتون والافلام المدبلجة.
قناة أم بى سى3 MBC 3 Tv بها باقة مميزة من برامج الاطفال الشيقة ،وهى قناة اسرية تصلح لجميع الاعمار الفتية ،ففيها افلام الانيمى وافلام الكارتون وبرامج الديزنى والبرامج الحوارية للاطفال .
يمكن ضبط تردد قناة أم بى سى3 MBC 3 Tv المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .
تردد قناة أم بى سى3 MBC 3 tv الجديدة
|اسم القمر
|نايل سات 7 غرب
|التردد
|11465
|الاستقطاب
|عمودى
|الترميز
|27500
|نسبة التصحيح
|6/5
|نظام البث
|HD – SD
|التشفير
|مجانى
قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة أم بى سى3 MBC 3 Tv المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.
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