شكرا لاهتمامك لمعرفة أسعار السيارات : أسعار سيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

فى سلسلة اسعار السارات الجديدة فى مصر نقدم لكم اليوم اشهر سيارة على الطرقات المصرية،إنها السيارة هيونداي النترا CN7 والتى تعتبر واحدة من الإصدارات القوية داخل السوق المصري من فئة السيدان.

سيارة هيونداي النترا CN7 تأتي عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، بينما كشفت هيونداي عن أسعار تلك النسخة مع موديلات 2022، حيث ارتفعت القيمة السعرية لجميع الفئات الخاصة بهذه الإصدار بقيمة قدرها 2000 جنيه.

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART SAFETY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 330 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SMART FUN 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 342 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 368 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل MODERN 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 393 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 490 ألف جنيه.

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