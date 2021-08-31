شكرا لاهتمامك لمعرفة مواصفات وسعر أيفون 13 وموعد إطلاقه والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أيفون 13 التحفة التكنولوجية القادمة من أب ،بدئت تتكشف ملامحة ،وذالك بعد التسريبات الحديثه عن هاتف أبل المقبل ايفون 13 أن أبل بصدد تزويد سلسله هواتفها القادمه بقدرات الأقمار الصناعية .

وهذه الخاصية تستخد لحالات الطوارئ، لتمكين المستخدمين من إرسال رسائل نصية طلبًا للنجدة وللإبلاغ عن الحوادث في مناطق لا تتوفر فيها تغطية خلوية.

مواصفات أيفون 13

ولم تكتفى التسريبات عن ذالك فقد شملت أبرز مواصفات هاتف ايفون 13 المزمع إطلاقه منتصف سبتمبر ما يلى :

أولا – احتوائه على معالج «apple a14» سداسية النواة .

احتوائه على معالج «apple a14» سداسية النواة . ثانياُ – كاميرا خلفية رباعية فائقة الدقة مع كاميرا أمامية 16+12 ميجا بكسل .

كاميرا خلفية رباعية فائقة الدقة مع كاميرا أمامية 16+12 ميجا بكسل . ثالثاً – مقاس شاشة ايفون 13 6.3 إنش.

مقاس شاشة ايفون 13 6.3 إنش. رابعاً – أيفون 13 سيعمل باحدث إصدار .

أيفون 13 سيعمل باحدث إصدار . خامسا – تدعيمه ببطارية عالية القدرة 4000 مللي أمبير.

تدعيمه ببطارية عالية القدرة 4000 مللي أمبير. سادسا – ستتنوع الذاكرة على حسب الرغبة بين 128- 256- 512 .

ستتنوع الذاكرة على حسب الرغبة بين 128- 256- 512 . سابعاً – سيدعم الجيل الخامس .

سيدعم الجيل الخامس . ثامناً – سيكون وزنه 228 جرام .

سعر أيفون 13 وموعد إطلاقه

من المتوقع أن يبلغ سعره 1099 دولار وسيختلف السعر من دولة لأخرى .

يتميز أيفون 13 بمقاومة الماء تحت عمق يصل إلى 6 أمتار ولمدة تقترب من نصف ساعة حيث تتوفر مقاومة الماء والغبار بمعيار ip68 .

وكذالك سيتم إصدار الهاتف بعدة ألوان (أسود رمادي بتتدرج- الجرافيت- الذهبي- الفضي- البرتقالي) .

وايضا سيحتوي على سماعات ستريو ومدخل سماعات 3.5 ملي متر ولا يدعم تشغيل الراديو fm .

ويشار ان التوقعات أن الشركة قررت عدم طرح الإصدار الجديد بتقنية التعرف على البصمة والاكتفاء بخاصية بصمة الوجه .

واخيرا فقد كشفت عدة تسريبات حول ايفون 13 إلى صدوره بشاشة لأول مرة بمعدل تحديث 120 هرتز لشاشات هاتفين فقط من الـ 4 هواتف الجديدة.

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