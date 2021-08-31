شكرا لاهتمامك لمعرفة الموصفات السرية والعلنية واسعار هاتفي OPPO reno 6 وreno6 5g والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

كل فترة تقوم شركة OPPO للهواتف المحمولة بإطلاق سلسله هواتف جديدة واليوم الحديث عن “OPPO reno6 وOPPO reno6 5g” .

وهذه الهواتف معززة بخواص أداء الفيديو المحسن بالذكاءالإصطناعي والبورتريه بالذكاء الاصطناعي .

مواصفات الهاتفين هاتفي OPPO reno 6 وreno6 5g

يتضمن هاتف OPPO Reno6كاميرا رباعية بالذكاء الاصطناعي بجودة ٦٤ ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية ٤٤ ميجابيكسل.

وفى المقابل يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G كاميرا ثلاثية بالذكاء الاصطناعي بجودة ٦٤ ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية ٣٢ ميجابيكسل كذلك.

يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G مستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أكثر دقة. .

يتمتع هاتفي OPPO Reno6و OPPO Reno6 5Gبمجموعة من خصائص الفيديو بورتريه المحسنة بالذكاء الاصطناعي.

تدعم سلسلة OPPO Reno6الصورة فائقة الوضوح ١٠٨ ميجابيكسل، وبعد التقاط الصوره تقدم السلسلة مجموعة أدوات ما بعد الإنتاج مثل نطاق الألوان بالذكاء الاصطناعي،

ويأتي هاتف OPPO Reno6 بشاحن سريع بقوة ٥٠ واط وبطارية سعة ٤٣١٠ مللي أمبير يمكن شحن الهاتف بنسبة ١٠٠٪ في خلال ٤٥ دقيقة فقط بينما يمكن شحن Reno6 5G حتى ١٠٠٪ في ٢٨ دقيقة مع بطارية ٤٣٠٠ مللي أمبير وشاحن SuperVOOC 2.0. ٦٥ واط.

وداخل هاتف OPPO Reno6، معالج Qualcomm Snapdragon 720G

بينما يعد OPPO Reno6 5G أول هاتف في السوق يتضمن أحدث تكنولوجيا شريحة الجيل الخامس 5G-integrated SoC من MediaTek، وهي Dimensity 900، والقائمة على معالج 6nm كما يقدم كل من OPPO Reno6و OPPO Reno6 5Gللمستخدمين ذاكرة وصول عشوائي سعة ٨ جيجابايت ومساحة تخزين ١٢٨ جيجابايت إلى جانب تكنولوجيا توسعة ذاكرة الوصول العشوائي وأن المساحة الأصلية ٨ جيجابايت يمكن دعمها بمساحة إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي ٢/٣/٥ جيجابايت إذا نفدت مساحة ذاكرة القراءة فقط.

و تتضمن خصائص الألعاب المخصصة كل من التشغيل السريع وضع تركيز الألعاب، فلتر الألعاب، وتكنولوجيا Hyperboost 4.0 الخاصة من OPPO كذلك، فإن هاتف Reno6 5G معد بمحرك أحادي Z-Axis ويأتي الهاتفين في لونين وهما أورورا والأسود النجمي ضد تبصم الأصابع .

وبالنسبه للشاشه فهي أموليد ٦.٤ بوصة مع معدل تحديث ٩٠ هيرتز ومعدل تعيين اللمس ١٨٠ هيرتز، تم اعتمادها كشاشة “ذات إضاءة زرقاء منخفضة” تساعد في تخفيف الضغط على العين مع سمك ٧.٨ مم ووزن ١٧٣ جم فقط للهاتف الأول بينما OPPO Reno6 5G بسمك ٧.٥٩ مم ووزن ١٨٢ جم فقط ونظام تشغيل ColorOS 11.

اسعار هاتفي OPPO reno 6 وreno6 5g

جئنا الى الاسعار حيث ستكون متوفرة في السوق المصري بنسختين من 7 سبتمبر ويتوفر OPPO Reno6 بسعر 5،990 جنيه مصري وOPPO Reno6 5G بسعر تجزئة 8،990 جنيه مصري.

قد يهمك أيضاً :-