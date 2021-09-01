شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد باقة قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV على النايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

باقة قنوات تليفزيون ابو ظبى الفضائية ،هى باقة مميزة تشتمل على قنوات مميزة ،فتضم الرياضة والمنوعات والاطفال ،كل هذا على تردد واحد فيمكنكم اضافته الى اجهزتكم للاستمتاع بهذه الباقة.

باقة قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TVعلى تردد منفصل وتشمل القنوات التالية :

Abu Dhabi TV قناة ابو ظبى



الامارات Al Emarat TV

Majid Kids TV ماجد اطفال



Abu Dhabi Drama دراما



الرياضية الاولى Abu Dhabi Sports 1

الرياضية 2 Abu Dhabi Sports 2

YAS

National Geographic Abu Dhabi .

يمكن ضبط تردد قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 11411 الاستقطاب أفقى الترميز 27500 نسبة التصحيح 3/4 نظام البث HD التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

قد يهمك أيضاً :-