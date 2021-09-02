شكرا لاهتمامك لمعرفة امازون تستثمر ما يتجاوز مليار جنية فى مصر…وتوفر ما يزيد عن 3 الف فرصة عمل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

شركة امازون تستثمر ما يتعدى المليار جنية فى مصر، وقيامها باطلاق منصة “amazon.eg” بديلا ل”سوق .كوم” ،وتوفيرها لاكثر من 3الف فرصة عمل للشباب ،اففتاحها مستودع بمحافظة الشرقية ،تعرف على المزيد…

كما و صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:” إن إطلاق شركة أمازون رسميًا موقعها في مصر يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت مقصدا للشركات العالمية المرموقة،كما ان مصر اصبحت قادرة على جدب العديد من الاستثمارات الضخمة فى مختلف نحاء الجمهورية وننسبة الى الاستقرار الداخلى وموادر بشرية واسواق عديدة ،مضيف ان شركة امازون قامت باستثمار ما يتعدى المليار جنيه ، وقامت بتوفير ما يتعدى 3 الف فرصة عمل للشباب ،وذلك بعد افتتاح موقعها الوجستى .

ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية ، بحسب بيان من الشركة . حيث قامت شركة “امازون “بافتتاح مستودع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر ، ليصل بذلك استثمارات الشركة في مصر إلى مليار جنيه. بلاضافة الى امتلاك الشركة لما يتعدى ال15 محطة للتوصيل على مستوى الجمهورية ،كما ان الشركة تعتزم على عرض ملايين من المنتجات والماركات ويشمل ذلك: الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون، مثل قارئ الكتب الإلكترونية “كيندل”.

كما وصرحت الشركة إنه يمكن لعملاء “سوق دوت كوم” استخدام نفس بيانات الدخول على موقع “أمازون مصر”، والذي سيحتوي أيضاً على قوائم رغباتهم، والطلبات السابقة، وعناوين التوصيل، وطرق الدفع، والاستفسارات التي طرحت مسبقاً على فريق دعم العملاء.كما يمكن للعملاء الحاليين والجدد التسوق عبر “أمازون مصر” واستلام طلباتهم داخل مصر، وذلك من خلال استخدام تطبيق Amazon واختيار “مصر” من الإعدادات ،أو زيارة موقع Amazon.eg . و كما واكدت الشركة إن موقع أمازون مصرمستمر في تقديم خدمة التوصيل المجاني،وذلك للطلبات التي تزيد قيمتها على 350 جنيهًا، مع توفر خياري التوصيل الفوري في نفس اليوم والتوصيل في اليوم التالي في بعض المدن المحددة داخل مصر.

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