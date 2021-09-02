شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الاجواء الجزائرية El Adjwaa TV على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
قناة الاجواء قناة جزائرية تبث برامجها على النايل سات ،قناة الاجواء El Adjwaa TV هى قناة منوعة عامة تخاطب الشعب الجزائرى وتنشر الثقافة الجزائرية فى المنطقة العربية ،تقدم برامج اخبارية ورياضية واجتماعية .
قناة الاجواء El Adjwaa TV من القنوات التى لها صدى فى الشارع الجزائرى وذالك لتواجد شريط اخبارى اسفل الشاشه ينقل كل الاحداث الاخبارية والاقتصادية والرياضية والفنية لحظة بلحظة.
يمكن ضبط تردد قناة الاجواء El Adjwaa TV المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .
تردد قناة الاجواء El Adjwaa TV الجديدة
|اسم القمر
|نايل سات 7 غرب
|التردد
|12399
|الاستقطاب
|عمودى
|الترميز
|27500
|نسبة التصحيح
|6/5
|نظام البث
|sd
|التشفير
|مجانى
قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة الاجواء El Adjwaa TV المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.
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