شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الناس على النايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
قناة الناس Elnas Tv قناة فضائية دينية، تبث على النايل سات ،وهدفها الاساسى هو عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق للمسلم .
تتمتع قناة الناس Elnas Tv بنسبة متابعة قوية،حيث بها مشايخ كبار ولغة حديثها وسطيه ،ةبالقناة برامج تعليم القرآن للاطفال والكبار وبرامج تفسير وحديث وغيرها.
يمكن ضبط تردد قناة الناس Elnas Tv المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .
تردد قناة الناس Elnas Tv الجديدة
|اسم القمر
|نايل سات 7 غرب
|التردد
|12054
|الاستقطاب
|عمودى
|الترميز
|27500
|نسبة التصحيح
|3/4
|نظام البث
|sd
|التشفير
|مجانى
قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة الناس Elnas Tv المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.
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