شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة مودة MawdaTV الدينية على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة مودة MawdaTV على النايل سات ،هى قناة دينية وسطية سمحة تبث برامجها على مدار الساعة ،وتضم باقة مميزة منالدعاه والمشايخ يقدمون باقة مميزة من البرامج الدينية الاسلامية.

تحت شعار قناة «مودة» الفضائية، لحياة فيها مودة ورحمة، وتجمع بين دنيا ودين، وعمل بأخلاق وتعاون بين الناس؛ للوصول إلى حياة سعيدة ،تم دشين هذه القناة والعاملين بها يحافظون على شعارها.

يمكن ضبط تردد قناة مودة MawdaTV المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قناة مودة MawdaTV الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 10815 الاستقطاب افقى الترميز 27500 نسبة التصحيح 6/5 نظام البث sd التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة مودة MawdaTV المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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