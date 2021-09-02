شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة مودة MawdaTV الدينية على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
قناة مودة MawdaTV على النايل سات ،هى قناة دينية وسطية سمحة تبث برامجها على مدار الساعة ،وتضم باقة مميزة منالدعاه والمشايخ يقدمون باقة مميزة من البرامج الدينية الاسلامية.
تحت شعار قناة «مودة» الفضائية، لحياة فيها مودة ورحمة، وتجمع بين دنيا ودين، وعمل بأخلاق وتعاون بين الناس؛ للوصول إلى حياة سعيدة ،تم دشين هذه القناة والعاملين بها يحافظون على شعارها.
يمكن ضبط تردد قناة مودة MawdaTV المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .
تردد قناة مودة MawdaTV الجديدة
|اسم القمر
|نايل سات 7 غرب
|التردد
|10815
|الاستقطاب
|افقى
|الترميز
|27500
|نسبة التصحيح
|6/5
|نظام البث
|sd
|التشفير
|مجانى
قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة مودة MawdaTV المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.
قد يهمك أيضاً :-
- تردد قناة الناس على النايل سات 2021
- تردد قناة الاجواء الجزائرية El Adjwaa TV على نايل سات 2021
- تردد باقة قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV على النايل سات 2021
- تردد قناة لينا Lina Tv الجزائرية على نايل سات جديد 2021
- تردد قناة الاطفال ام بى سى 3( MBC3 )على نايل سات 2021