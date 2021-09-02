شكرا لاهتمامك لمعرفة أسعار سيارات نيسان بالسوق المصري بعد الزيادة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اسعار السيارات فى السوق المصرى تشهد بعض الارتفاعات والتفاوتات ،ولذالك تواصل الزيادات السعرية ارتفاع أسعار السيارات نظرا لارتفاع مصاريف الشحن بالاضافة ازمه الرقائق الاليكترونية التي يشهدها السوق المصري خلال الفترات الماضية.

من خلال هذا التقرير نتابع كل جديد ، فبعد زيادات أسعار نيسان صني في مصر خلال الأيام الأخيرة، قامت نيسان ايجيبت بالكشف عن زيادة جديدة في أسعار موديلات نيسانسنترا في مصر. ورفعت الشركة سعر السيارة بقيمة 4000 جنيه على كل الفئات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.