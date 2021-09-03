شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد باقه قنوات سمارت الجديدة على نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

باقة قنوات جديدة ظهرت على النايل سات ،ونحن على اقراء نيوز اول من ينوه عنها ،هذه الباقة تحت مسمى قنوات سمات وتتضمن قنوات افلام وكوميديا ودراما.ولقد ظهرت على النايل سات باقه قنوات جديده تحت اسم سمارت تى فى وهذه المجموعه من القنوات تضم القنوات التالية :

أولا قناة سمارت سيما .

ثانيا قناة سمارت سينما .

ثالثا قناة سمارت افلام .

رابعا قناة سمارت كوميدي .

يمكن ضبط تردد قنوات سمارت المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قنوات سمارت الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 11595 الاستقطاب عمودى الترميز 27500 نسبة التصحيح 6/5 نظام البث sd التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قنوات سمارت المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.