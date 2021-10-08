شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sport HD العارض مباراة مصر وليبيا علي النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة اون تايم سبورت ، يبحث عشاق الساحرة المستديرة باستمرار عن تردد قناة اون تايم سبورت وهي القناة التي تم الأعلان عليها نقل مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب الليبي الشقيق ، فهي الناقل والعارض الحصري الوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وبعض البطولات الأخرى الشيقة ، والبرامج الرياضية المتنوعة ، لذلك سنعرض لكم التردد الجديد بعد إعلان القناة عن تحديثها وتغيير ترددها القديم ، فهي قناة حققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت من أشهر القنوات الرياضية المتوفرة في مصر والمبثيات. الدوري المصري وكأس مصر وبرامج أخرى في مجال الرياضة بشكل عام.

تعرض قناة اون تايم سبورت المزيد من المباريات الحصرية لمنتخب مصر والدوري وكأس مصر ، بالإضافة إلى بعض البرامج الرياضية الأخرى المتنوعة التي تنال إعجاب الكثيرين، ويمكنك الآن ضبط إشارة التردد من خلال الفقرة التالية التي سنقدمها لك.

تردد قناة اون تايم سبورت

الآن قم بضبط إشارة تردد قناة On Time Sport على جهاز الاستقبال الخاص بك عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد Ontime Sport: 11861.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة مصر ضد ليبيا

ستكون المباراة اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 الساعة التاسعة م ، على ملعب الجيش في برج العرب .

يوجد المنتخب المصري اليوم المنتخب الليبي في مباراة لا يوجد امام مصر الي الفوز والخروج من دياره بثلاث نقاط ضمن مباريات تصفيات كأس العالم القادمة ، تعد المباراة اليوم من أهم المباريات للمنتخب المصري..

يحتل منتخب مصرالمركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط.