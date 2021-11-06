شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة دعوة 2021 المجانية لعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 70 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

استطاعت قناة الدعوة إثبات تميزها وحفر علامتها في الأذهان بسبب اختلاف محتواها عن المحتوى التقليدي لبقية القنوات، حيث انها متخصصة أكثر في المحتوى الدعوي والإسلامي من برامج الدعوة الإسلامية والمسلسلات الإسلامية والتاريخية، مثل المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان الذي حقق نسب مشاهدة عالية ونجاح كبير وأثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يقوم بتجسيد شخصية عثمان الغازي ابن السلطان أرطغرل الفنان بوراك واستطاع القيام بالدور بنجاح وتقمص قوي للشخصية ليستطيع إيصال إحساس المعاناة والمسؤولية لعثمان بعد وفاة أبيه وحكم الدولة والصراعات بين طبقات المجتمع المختلفة والتنافس لأجل السلطة ونجاحه في جميع ولايات تركية تحت ظله.

ولعل البحث مرتفع بالوقت الحالي على تردد قناة الدعوة الفضائية، من أجل متابعة العديد من البرامج والمسلسلات خاصة سلسلة مسلسل قيامة عثمان، الحلقة 70، وهو الأمر الذي نتابعه عن قرب الآن، اضبط التردد الآن من خلال قائمة التركيب لديكم بالريسيفر.

تردد قناة الدعوة على النايل سات

تردد القناة: 12687

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD

معدل الترميز: 3/4

معامل الاستقطاب: أفقي

مسلسل قيامة عثمان

هو مسلسل تركي تم إنتاجه عام 2019 وحقق نجاح باهر يفوق نجاح الجزء السابق منه وهو مسلسل أرطغرل, تتحدث قصة المسلسل حول ابن السلطان الراحل أرطغرل السلطان عثمان الذي استطاع إنقاذ الدولة التركية من الفقر والتشتت بسبب الصراع بين الطبقات حول الحكم لتعود إلى قوتها، وتستفيد من ثرواتها المتنوعة ليرث أباه في قوة الشخصية والقرارات الصائبة وتحقيق الانتصارات المبهرة, يكشف المسلسل أيضًا وقوف الدولة التركية في وجه محاولات الاحتلال المختلفة من (المغول, التتار, الفرس , الصليبيين والروم)، بجانب خلافه مع عمه على تولي السلطة وخيانة أبناء القبيلة لتحقيق مصالحهم وأطماعهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة الدولة.

قد يهمك أيضاً :-