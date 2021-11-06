شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة HQ 2021 لعرض كرتون الطفل بالعرب سات toyour janna والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

لقد أعلنت إدارة القناة عن تغيير جديد لتردد قناة طيور الجنة، وذلك حتى يتمكن متابعيها من مشاهدة القناة بشكل متواصل على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أو تشفير وبصورة وصوت بأفضل جودة، قناة طيور الجنة للأطفال يتم متابعتها من قبل الوطن العربي بأكملة منذ إطلاقها في عام 2008م، وهذا لأنه من النادر وجود قناة تقوم بتقديم أفضل محتوى للأطفال وتهتم بالتعليم وأساسيات التربية الأخلاقية قبل الترفيه، هذا إلى جانب العديد من البرامج المميزة والأفلام والأناشيد التي تقوم بعرضها.

قناة طيور الجنة من ضمن القنوات ذات معدل البحث المرتفع، وذلك في الوطن العربي بالكامل، ولعل نشأتها في عام 2008 كانت بداية المشوار الجيد لها، ونتابع معكم الأخبار العامة، لمؤسسها خالد مقداد صاحب الجنسية الأردنية، والذي سعى لتطوير القناة، من خلال تقديم المحتوى المتنوع، والقناة الخاصة بطيور الجنة على اليوتيوب بلغت أكثر من 20 مليون مشترك، وحازت على الدرع الماسي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

التردد: 11632.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: HD

التشفير: القناة غير مشفرة.

تردد آخر قناة طيور الجنة على عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: HD

التشفير: غير مشفرة.

قناة طيور الجنة لها العديد من الأبطال، مثل المعتصم بالله ووليد مقداد، وكذلك جنى وجاد وإياد، والعديد من الأبطال في عائلة المقاديد وعائلة السيلاوي، ويمكنكم متابعة التردد بعد ضبطه على العرب سات، وكانت القناة منقسمة إلى طيور الجنة وطيور بيبي، ولكن الآن تم ضغط القنوات لتصبح طيور الجنة فقط، على العرب سات، بعد قطع الإشارة على النايل سات، تابع القناة الآن واستمتع بالعديد من الأناشيد.

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