شكرا لاهتمامك لمعرفة قناة Scare TV عبر النايل سات – تردد قناة سكار الجديد 2021-2022 لعشاق افلام الرعب والاكشن والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة سكار تي في 2022 والتي يبحث عنها عشاق الأفلام الأجنبية المشوقة في كافة أنحاء العرب، حيث نقدم الآن عبر تقريرنا تردد قناة Scare TV رعب، فهي قناة خصصت فقط لعشاق الأفلام المخيفة والمثيرة ولا يحبذ مشاهدتها من قبل ضعاف القلوب، نرفق لكم التردد الخاص بقناة سكار تي في رعب 2021-2022 كي تستطيعوا ضبط التردد ومتابعة باقتها المتنوعة على مدار الساعة وبتقنية HD عبر النايل سات.

تردد قناة Scare TV

نالت قناة سكار تي في شهرة واسعة النطاق في مختلف الدول العربية، حيث يفضل العديد من الناس وخاصة الفئة العمرية من الشباب مشاهدة أفلام الرعب والأكشن والإثارة وهو ما توفره قناة سكار تي في على مدار الساعة، إذ توفر مختلف أنواع الأفلام لتقديم مشاهدة ممتعة لمتابعيها، كما تتنوع أفلامها الأجنبية من مختلف الجنسيات، فاستطاعت بحق أن تلفت الأنظار نظرا لنوعية المحتوى الأكثر من جيد طوال 24 ساعة متواصلة، هذا وقد كانت توقفت القناة عن البث خلال الفترة السابقة لتعود مرة أخرى متألقة في ثوبها الجديد ليلتف حول شاشتها العديدون كل يوم وحتى ساعات متأخرة من الليل.

تردد قناة سكار اكشن الجديد

نتابع مع حضراتكم التردد الجديد لقناة سكار scare، فبإمكانكم ضبط تردد قناة Scare أكشن لمشاهدة كافة الأفلام المعروضة والتي تحتوى على مشاهد الأكشن والإثارة، بالإضافة لأفلام الرعب التي تتميز بالغموض وأفلام الزومبي وأفلام الشعوذة وطرد الأرواح وما إلى ذلك.

تردد قناة Scare TV الجديد نايل سات

نضع بين أيديكم التردد الخاص بقناة Scare TV للرعب والأكشن هذا العام 2021-2022 كالتالي:

التردد: 11853

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد آخر لقناة سكار اكشن 2021-2022

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

قد يهمك أيضاً :-