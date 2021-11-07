شكرا لاهتمامك لمعرفة Extract تردد قناة طيور الجنة 2021 بيبي على Arabsat المجانية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

الآن نتابع معكم العديد من التقارير، التي تهم القارئ الوطن العربي، ولعل قناة طيور الجنة من ضمن القنوات ذات معدل البحث المرتفع، لما لها من أهمية عند المشاهد في العالم العربي، خاصة بعد تغيير التردد، ونقله من النايل سات إلى العرب سات، مما جعل المتابعين يبحثون عن التردد الجديد، لأنها ليست قناة أطفال فحسب، بل هي منظومة تعليمية رائعة، يسعى الجميع للتعرف عليها، وعلى المحتوى الترفيهي الذي تقدمه تلك القناة، يمكنكم متابعة تردد طيور الجنة وبيبي على العرب سات 2021

منذ نشأتها في عام 2008 وهي تسعى لتقديم المزيد من المحتويات المتقدمة، والمحتويات الترفيهية، وكذلك المحتوى التعليمي، الذي يحث الطفل على الصلاة والزكاة، وعلى طاعة الوالدين، وعلى عدم الكذب وعدم السرقة، والتحلي بالصفات الجيدة، مما تعد لها طابع قوي في نفس الطفل، وحينما انقطع البث على النايل سات، أصبح معدل البحث مرتفع على التردد الجديد، ولعل التردد موجود بالفعل على العرب سات فقط، وغير متواجد بالنايل سات، وقمنا بتجربة التردد قبل عرضه لكم في السطور المقبلة.

تردد قناة طيور الجنة 2021

قمر صناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: HD

التشفير: غير مشفرة.

قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من ضمن القنوات الهامة، لصاحبها خالد مقداد، الذي يقوم بتأليف وتلحين العديد من الأناشيد، من أجل نقل المحتوى الترفيهي الجيد للطفل، ونتابع معكم العديد من الأناشيد، لعصومة ووليد، ولجنى مقداد، وجاد وإياد، والعديد من الأبطال في عائلة السيلاوي وعائلة المقاديد، وكذلك مروة حماد زوجة خالد مقداد صاحب القناة والمؤسس العام لها، حيث ينقل المحتوى الترفيهي الجيد، ونتابع معكم القناة على التردد السابق، من أجل مشاهدة الكليبات عن طريق الموشن جرافيك والرسوم المتحركة وكذلك الكليبات للأبطال الصغار.

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