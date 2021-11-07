شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة مدرستنا HD التعليمية 2021 – قناة تقديم البرامج والدروس للمرحلة الابتدائية والاعدادية عبر النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، إحدى القنوات التعليمية المصرية الهامة والتي يتم الاعتماد عليها حاليا في شرح المواد الدراسية للطلاب، تردد قناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2 التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمتابعة عملية شرح المناهج نستعرضه مع حضراتكم لتمكينكم من ضبط التردد الجديد عبر النايل سات للحصول على شرح المناهج 2021-2022 في كافة المواد الدراسية ولمختلف الصفوف.

تردد قناة مدرستنا التعليمية

تعتبر قناة مدرستنا قناة تعليمية في المقام الأول، وهي قناة تابعة لوزارة التربية والتعليم، تقدم خدمة تعليمية لكافة المراحل الدراسية، سواء المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية بالإضافة للتعليم الفني، حيث تقوم القناة بتقديم الشرح اللازم للمواد التعليمية من خلال باقتها المتنوعة من أفضل الأساتذة والخبراء التربويين،حيث تعمل القناة على مدار 24 ساعة على مساعدة الطالب في عملية الاستذكار وفهم الدروس من خلال الشرح المبسط وتقديم النماذج والأمثلة وهو ما يساعد في عملية الفهم لكافة دالفئات العمرية و يغني تماما عن عملية الدروس الخصوصية.

تردد قناة مدرستنا HD للمرحلة الابتدائية والإعدادية

توفر قناة مدرستنا لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي جدولا خاص بالبرامج التعليمية التي يتم عرضها عبر شاشة قناة مدرستنا من خلال أمهر الأساتذة.

تردد قناة مدرستنا 2021 عبر النايل سات

الآن يمكنكم طلابنا وطالباتنا استقبال تردد قناة مدرستنا التعليمية كالتالي:

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

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