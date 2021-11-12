شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة نايل سبورت 2021 Nile Sports TV بالنايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعد قناة نايل سبورت من مفضلات محبي وعشاق كرة القدم، حيث تعرض المباريات الشيقة والبرامج التحليلية الرياضية باستضافة أشهر وألمع نجوم كرة القدم، لمتابعة الأحداث الرياضية باستمرار وأخبار كرة القدم محليًا ودوليًا منذ حوالي ثمان عشرة سنة، كما تهتم قناة نايل سبورت بعرض ومتابعة أخبار مباريات الرياضات الأخرى مثل كرة اليد وكرة السلة والعديد من الألعاب و الأوليمبياد الخاصة بها على مستوى العالم، كل هذه البرامج والمباريات يمكنك مشاهدتها على مدار الأربع وعشرين ساعة بشكل مجاني بالكامل من خلال تردد قناة نايل سبورت 2021

تردد قناة نايل سبورت على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد نايل سبورت: 11842

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 6/5

الجودة: SD

تردد قناة نايل سبورت على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات

تردد نايل سبورت: 11843

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 6/5

الجودة: SD

البرامج التي تعرضها قناة نايل سبورت الرياضية

تتميز قناة نايل سبورت بكوكبة من ألمع البرامج الرياضية المختلفة لتحليل أحداث المباريات والساحة الرياضية في مصر والدول الأخرى بقيادة افضل المحللين الرياضيين ونجوم كرة القدم والألعاب المختلفة، كما تهتم بعرض أخبار الدوري المصري، ومن ضمن تلك البرامج: