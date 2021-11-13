شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2021 عرب سات Toyor Janna Arab Sat Frequency 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة طيور الجنة 2021 هو معدل البحث بالوقت الحالي، وذلك من أجل متابعة كرتون الطفل على العرب سات، قناة طيور الجنة ليست بالقناة العادية في المحتوى، ولكنها تسعى من وقت للثاني لنقل الثقافة التي تهم الطفل، ونشر التوعية النفسية، ونشر الأناشيد الدينية، وحث الطفل على الصلاة وعلى طاعة الوالدين، يمكنكم ضبط التردد على العرب سات من أجل مشاهدة المحتوى المتميز الذي يخص الطفل العربي، ونستمر بعرض الأخبار التي يرتفع عليها معدل البحث.

قناة طيور بيبي منذ انطلاقها في عام 2008، وهي تسعى لنقل المحتوى الترفيهي، مثل نقل الكليبات بالكرتون، أو الموشن جرافيك، أو بالأبطال بالقناة، وهم من ساعدوا على نقل القناة للمنصات العليا للتتويج، يمكنكم ضبط التردد على العرب سات بالوقت الحالي، بعد نقل التردد من النايل سات، ويسعى خالد مقداد مؤسس القناة، لتطوير القناة من وقت للثاني، حيث يقوم بتأليف وتلحين الكليبات الهادفة، ويساعده أبناؤه، عصومة ووليد وجنى وجاد وإياد وكذلك سند، وزوجته التي تقوم بالإخراج.

تردد قناة طيور الجنة 2021 عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: HD

التشفير: غير مشفرة.

طيور بيبي

قناة طيور الجنة وطيور بيبي اندمجتا بقناة واحدة، على العرب سات، وذلك من أجل نقل المحتوى الترفيهي، وهي تنقل الصورة على مدار 24 ساعة، بجودة وضوح HD ولها القناة الرسمية على اليوتيوب، ولها متابعون في الوطن العربي يتخطى العشرون مليون مشترك، والقناة تستحق التقدير، لأن أولياء الأمور اطمأنوا للمحتوى الهام الذي تقدمه، وكذلك التسلية للطفل من وقت للثاني، يمكنكم متابعة القناة الرسمية بعد ضبط التردد:

قائمة التركيب

اضغط على الزر الأحمر إضافة قناة جديدة

أضف التردد السابق

ثم أوك

ثم الزر الأزرق وقم بالبحث عن القنوات المجانية وغلق الشبكة

ثم حفظ عملية البحث

قد يهمك أيضاً :-