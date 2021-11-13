شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة 218 الليبية الرياضية 2022 HD” قناة ليبيا 218″ على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعتبر قناة ٢١٨ قناة ليبية تم بثها في ٦ديسمبر لعام ٢٠١٥، وكانت تحمل شعار (ليست مجرد رقم)، وتوجد قناة ٢١٨ في مدينة بيروت بلبنان، ويتم بثها في شمال افريقيا بالإضافة إلي منطقة الشرق الأوسط، ولقد تم تأسيس قناة ٢١٨ الليبية علي يد كلا من الإعلامي الليبي مجاهد البوسيفي، والإعلامية هدي السراري، وتعتبر قناة ٢١٨الليبية من أهم القنوات في الوقت الراهن نظرا لامتلاكها قاعدة جماهيرية عريقة، وتتبع هذه القناة الرأي المحايد القائم على عرض جميع الأفكار التي تواجه المجتمع الليبي وهي قناة لا تفرق بين أحد من حيث جنسه ولونه ومذهبه، بل تعمل على ترسيخ مبادئ الوحدة بين أبناء الشعب الليبي والعربي معا، تردد قناة 218 الليبية.

تردد قناة 218 الليبية

القمر الصناعي (نايل سات).

تردد القناة (١٢٣٩٩).

معدل الترميز(٢٧٥٠٠).

معامل الاستقطاب : رأسي بجودة HD.

ضبط تردد قناة ليبيا 218 الرياضية

نقوم بالنقر على زر menu والدخول علي الاعدادات.

نقوم باختيار التركيب. Installation

ثم نقوم باختيار التثبيت ويفضل جعله تثبيت يدوي.

ثم قم باختيار إضافة تردد جديد.

قم بإضافة التردد سواء علي النايل سات أو العرب سات.

قم بإدخال معدل الترميز وتصحيح الخطأ.

قم بالضغط علي زر البحث زرsearch. وقم بالانتظار إلي ان يتم البحث.

أضغط علي زر حفظ save.

أهم البرامج على قناة ٢١٨ الليبية