شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 HD نايل سات وباقي الأقمار لمتابعة أقوى المباريات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعتبر قناة أبو ظبي قناة إماراتية تشمل ٤ قنوات وهي قناة مجانية، ولقد قامت القناة بتطوير إمكانياتها لكي تستطيع نقل الدوري الإماراتي، بالإضافة إلي قيامها بزيادة عدد المحللين الرياضيين، وقناة ابو ظبي قناة رياضية تتبع شركة أبو ظبي للإعلام، تأسست عام ١٩٦٩ وهي تمتلك جودة HD و ال SD، تردد قناة أبو ظبي الرياضية.

وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث قنواتها باللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية، وتشمل أبو ظبي عدة قنوات أبو ظبي ١ وهي قناة مفتوحة أبو ظبي ٢، أبو ظبي ٣، أبو ظبي ٤، بالإضافة إلي قناة Yas Sports التي تتخصص في الخيول، ونحاول جاهدين خلال السطور المقبلة نقل تردد تلك القنوات على الأقمار المختلفة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة (١٢٠٩١)

معدل الترميز)٢٧٥٠٠)

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: (١١٨٠٤)

معدل الترميز)٢٧٥٠٠)

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على ياه سات

القمر الصناعي: ياه سات.

تردد القناة (١٢٠٥٤).

معدل الترميز (٢٧٥٠٠)

معامل الاستقطاب (عمودي).

تردد قناة أبو ظبي الرياضية هوت بيرد

القمر الصناعي (هوت بيرد).

تردد القناة(١١٧٤٧(

معدل الترميز (٢٧٥٠٠).

معامل الاستقطاب (عمودي).

أهم البرامج على قناة أبو ظبي الرياضية

أبو ظبي اليوم.

جيم أوفر.

استديو الدوري الإماراتي

برنامج اسرار الرياضة.

برنامج الكرة الايطالية.

برنامج الكرة الأوربية.

برنامج كواليس الكرة.

برنامج الجولة .

برنامج السرعة القصوى.

برنامج الرياضة حول العالم.

برنامج رواد الرياضة.

من أهم المعلقين في قناة أبو ظبي محمد حسين، عصام عبده، حازم عبد السلام، أحمد الحامد، فهد عبد الرحمن، علي سعيد الكعبي، من مناطق البحث في قناة أبو ظبي شمال افريقيا.، اوروبا.امريكا الشمالية، استراليا، روسيا، الشرق الاوسط.

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