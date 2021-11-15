شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة SCC 7 الرياضية عرب سات – القناة الناقلة HD لمباراة السعودية وفيتنام خلال تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة SCC 7 الرياضية عبر النايل سات، وهي إحدى شبكة قنوات Scc السعودية التي أطلقت حديثا لمتابعة كافة المباريات والأحداث الرياضية الهامة، وخاصة المباريات السعوية، حيث من المقرر أن تنقل قناة SCC المباراة الهامة بين كل من السعودية وفيتنام يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، ويبحث الكثير من عشاق الرياضة عن تردد قناة SCC SPORT لمتابعة المباراة المرتقبة، وعليه نحاول متابعينا خلال التقرير التالي مساعدتكم في معرفة الردد لضبطه للاستمتاع بمشاهدة المباراة المهمة بالنسبة للمنتخب السعودي للتأهل لمونديال قطر 2022، تردد القناة الرياضية المفتوحة لنقل الحدث الكروي الهام بالمجان نستعرضه خلال السطور القادمة.

تردد قناة SCC الرياضية

العديد من عشاق الكرة في حالة بحث دائم عن القنوات الرياضية الهامة والتي تقوم بنقل كافة المباريات بدقة وجودة عالية وصورة واضحة ودون تشويش في الصوت أيضا، و هو ما توفره بعض القنوات التي يأتي على رأسها قناة SCC التي خصصت لنقل كافة ما هو مهم في الرياضة من مباريات وأحداث هامة،خاصة كل ما يخص المنتخب السعودي، وحيث يرتقب الجمهور السعودي فوز فريقه في اللقاء المرتقب بينه وبين فيتنام لتحقيق حلمه في التأهل لمونديال قطر بعد تحقيق التعادل مع الفريق الأسترالي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم الأسيوية.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

تقرر أن يلتقي اللقاء المرتقب بين السعودية وفيتنام في يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2021، وذلك في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة SCC HD الرياضية السعودية

بإمكانكم ضبط تردد القناة الناقلة للمباراة عبر العرب سات وفق المعلومات التالية: