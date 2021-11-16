شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الجماهيرية العظمى 2021 نايل سات – تردد القناة الليبية الخضراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نقدم لحضراتكم تردد قناة الجماهيرية الجديد 2021، وهي قناة ليبية تبث إشارتها عبر النايل سات، إذ نقدم لحضراتكم تردد قناة الجماهيرية الليبية لكافة المواطنين في ليبيا الراغبين في متابعة الشأن السياسي الليبي ومختلف القضايا والأحداث الهامة ويأتي على رأسها عملية الانتخابات الرئاسية.

تردد قناة الجماهيرية الليبية

تعتبر قناة الجماهيرية العظمى من القنوات التي تتمتع بشهرة واسعة في كافة المناطق الليبية ويتابعها العديد من المواطنين المهتمين بالأحداث السياسية الهامة التي تتعلق بليبيا، وهي قناة ناطقة لسيف القذافي نجل معمر القذافي الزعيم الليبي الراحل، وتقوم قناة الجماهيرية بالبث عبر النايل سات ويمكن لكافة المواطنين إدخال التردد واستقبال الإشارة لمتابعة الأحداث الراهنة خاصة وليبيا على مشارف بدء عملية الانتخابات بعد السماح لسيف الإسلام بالترشح لانتخابات الرئاسة في شهر ديسمبر القادم.

برامج قناة الجماهرية AL Jamahirya

تقوم قناة الجماهيرية بتقديم عددا من البرامج في كافة المجالات في كل من الرياضة والسياسة بالإضافة لآخر الأخبار على الصعيد المحلي فضلا عن البرامج الحوارية الهامة التي تنقل الرأي والرأي الآخر.

برنامج حصاد الأسبوع

صف البنيان

بوضوح

برنامج المشهد

تردد قناة الجماهيرية العظمى الجديد عبر نايل سات

استقبل تردد قناة الجماهيرية عبر النايل سات واستمتع بمطالعة كافة القضايا الهامة من خلال إدخال المعلومات التالية:

التردد: 10873 أو 10719

الاستقطاب: v

معدل الترميز: 27500

هذا ويمكن متابعة البث المباشر لقناة الجماهيرية من هنا طوال اليوم

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