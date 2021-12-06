شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2021 إتش دي بالعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة طيور الجنة من ضمن عمليات البحث الشائعة، وذلك بعد نقل التردد على العرب سات، حيث كان من المعتاد أن يتم التعرف على التردد على النايل سات فقط، ولكن جاء الإعلان على قناة اليوتيوب الخاصة بالقناة، بأن تردد طيور الجنة وطيور بيبي سوف يكون من خلال قناة واحدة على العرب سات فقط، يمكنكم متابعة الأمر والأخبار العامة عن القناة المجانية التي تهتم بالمحتوى المتنوع، تابع التردد في السطور المقبلة.

بعد أن تم افتتاحها في عام 2008، والعديد من عمليات البحث تخص ضبط تردد طيور الجنة وطيور بيبي، ولعل خالد مقداد، المؤسس لقناة طيور بيبي هو الذي جعل القناة على مصاف التتويج، يمكنكم متابعة أبطال طيور الجنة عصومة ووليد وجنى مقداد وجاد وإياد، والعديد من الكليبات المصورة بصورة إتش دي عالية النقاء بدون تقطيع.

تردد قناة طيور الجنة 2021

قمر صناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: HD

التشفير: غير مشفرة.

طيور بيبي

قناة طيور بيبي لها العديد من الكليبات المصورة، وكذلك طيور الجنة، واندمجت القناتين ببعضهما، ليكونا قناة واحدة تهتم بالشأن الترفيهي والتعليمي للطفل، وتنقل الكليبات الهادفة المصورة، وتنقل الجرافيك موشن، وكذلك الأغاني للأبطال، ويمكنكم الوصول لمعدل جيد من المتابعة بعد ضبط تردد طيور الجنة بالعرب سات، ومن أهم الأغاني، يلا نصلي، ليس بتسرق، وعصومة ووليد، والمصعد، والأغاني تحث الطفل على الصلاة والزكاة، وعدم عصيان الوالدين، وعلى الخصال الحسنة بشكل مستمر.

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