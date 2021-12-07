شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي اون سبورت 1 الأولي الناقلة مباراة مصر ضد الجزائر في كأس العرب بث مباشر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بي إن سبورتس هي القنوات الناقلة للبطولة بجانب قنوات الكأس القطرية والتي تعرض البطولة مفتوحة علي جميع الأقمار للمشاهدين العرب ، البطولة تضم أهم المنتخبات العربية ومنهم المنتخب السعودية والمنتخب المصري والجزائري والمغربي والفلسطيني والسعودي والقطري والبحريني والسوري والعديد من المنتخبات.

تردد قناة bein sport بي اون سبورت 1 و 3 الذي ستحتاجه لمتابعة مباريات كأس العرب 2021 مجانًا وبجودة HD على تلفزيونك وهذا على القمر الصناعي نايل سات ، وذلك كالتالي:

تردد قناة bein sport 1

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل التكرار: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

تردد قناة bein sport 2

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل التكرار: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة بي إن سبورت على سهيل سات

كما يمكنك تحميل القناة على القمر الصناعي سهيل سات وهذا في حال امتلاكك لجهاز استقبال مجموعة Bein Sport وهذا في حال كنت مشترك أو لا تزال مشترك في باقة القنوات الشهيرة. ، وتكون بيانات التكرار كالتالي:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11585.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي أو V.

تردد قناة بي إن سبورت على عرب سات

كما سنتابع معكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ، حيث تحتوي مجموعة القنوات على ترددات على جميع الأقمار الصناعية في الوطن العربي ، وذلك لمتابعة أحداث كأس العرب ، وهي كالتالي:

معدل التكرار: 12379.

القمر الصناعي: عربسات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل التصحيح: 5/6.

بطولة كأس العرب الجديدة هي بطولة تم تأجيلها من عام 2020 إلى عام 2021 وذلك بسبب الظروف التي حدثت والتي نعلمها جميعاً حيث أدت إلى تأجيل العديد من البطولات الدولية ، و ستستضيف قطر هذه البطولة على أرضها وفي الملاعب الجديدة التي ستستضيف كأس العالم 2022.

وستنطلق البطولة في 30 نوفمبر 2021 ، وستلعب الفرق العربية في دور المجموعات ، ثم التصفيات ، وذلك حتى نهائي البطولة التي ستقام في 18 ديسمبر 2021 على استاد البيت بمنطقة آل. مدينة خور في قطر.

مرت جولتان وانتهت مباراة مصر والسودان منذ لحظات ، حيث تغلب المنتخب المصري على نظيره السوداني بخمسة أهداف لصفر ، وسجل الأهداف اللاعبون أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو ​​ومحمود الونش وحسين فيصل. وختم التسجيل مهاجم الأهلي المصري اللاعب محمد شريف. وانتهت تلك الجولة بقيادة الفراعنة لمجموعتهم برصيد 6 نقاط بعد فوزين ، وسيواجهون الفريق الجزائري في الدور المقبل.

يدخل المنتخب المصري اليوم والمنتخب الجزائري في لقاء مهم جدا ، وكلاهم صاعد للدور القادم ولكن سيحتاج المنتخب المصري الفوز ليكون أول المجموعة ويكون أسهل له في الدور القادم.

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