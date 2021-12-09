شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة عمل الغريبة الناعمة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

طريقة عمل الغريبة الناعمة تعتبر من ضمن المخبوزات السهلة والتي يمكن أن تحضر بطريقة بسيطة بالمنزل والتي يفضلها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار كما يمكن أن يتم تحضيره في العيد ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل الغريبة الناعمة.

طريقة عمل الغريبة

المكونات

نصف كيلو من الدقيق.

كوب واحد من السمن.

نصف كوب من السكر البودرة.

ذرة واحدة من الملح البسيطة.

ربع ملعقة واحدة من الفانيليا.

طريقة التحضير