شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة عمل الغريبة الناعمة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
طريقة عمل الغريبة الناعمة تعتبر من ضمن المخبوزات السهلة والتي يمكن أن تحضر بطريقة بسيطة بالمنزل والتي يفضلها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار كما يمكن أن يتم تحضيره في العيد ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل الغريبة الناعمة.
طريقة عمل الغريبة
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق.
- كوب واحد من السمن.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ذرة واحدة من الملح البسيطة.
- ربع ملعقة واحدة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- يتم القيام بإخراج السمن من الثلاجة.
- نضع على السمن كمية السكر البودرة، الملح والفانيلا واضربيهم جيدا معا بالمضرب الكهربائي جيدا.
- إضافة كمية الدقيق المحضرة وابدأي بالتقليب بملعقة خشبية أو باليد لحين الحصول على العجينة الناعمة.
- يمكن تقسيم العجينة وإضافة الألوان الصحية لإعطاء شكل جمالي مختلف.
- ادخلي العجينة الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
- تشكيل العجينة في شكل كرات صغيرة للغاية واضغطي عليها قليلا في المنتصف.
- تزيينها بالفستق واللوز واتركي مسافات بين كل قطعة والأخرى.
- ادخلي الصواني في الفرن المسخن مسبقا عند درجة حرارة 120 وذلك لمدة لا تقل ربع ساعة.
- اتركي الغريبة في الصواني حتى تبرد بشكل كامل ومن ثم أخرجيها من الصينية وتقدم بألف هنا.