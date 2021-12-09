شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد لقناة كوكي كيدز 2022 Koky Kids على نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ضبط تردد لقناة كوكي كيدز 2022 Koky Kids على نايل سات تعتبر من القنوات الخاصة بالأطفال حيث يتمكن الأطفال من الاستمتاع بمشاهدة الكارتون والتسلية والبرامج المشاغبين وهي قناة Cookie Kids للأطفال والتي تبث القنوات الفضائية الأفلام والأغاني والرسوم المتحركة.

تردد قناة كوكي كيدز 2021

تعرض أفلام شريرة ورسوم متحركة متطورة وحديثة، كما انها تسعى لتنمية إبداع الأطفال وقدراتهم العقلية.

تقديم برامج ترفيهية وثقافية وتعليمية.

تعرض أغاني الأطفال الرائعة من أفلام ديزني التي يحبها العديد من الأطفال.

تعرض أصوات وصور عالية الجودة والاستمتاع بمشاهدة شقية.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد على النايل سات

تردد هذه القناة على القمر الصناعي: نايل سات.

رقم التردد: 11743.

معامل الاستقطاب: أفقي.

ومعدل الترميز: 27500.

أفلام قناة كوكي كيدز

تقدم العديد من الشرائح ، والتى قد جعلتها واحد من أقوى قنوات الكرتون فى الوطن العربى خاصة أنها تقوم بتقديم عدد من الافلام المحببه للاسرة والتي من ضمنها.