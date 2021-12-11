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تردد قناة الاخبارية السعودية تعد هذه القناة واحد من القنوات السعودية كما يبحث عنها عدد كبير من المشاهدين حيث أنها تقدم الاخبار السعودية وبالوطن العربي حيث أنها تعتبر من القنوات الاكثر بحثًا.

ما هي قناة الإخبارية السعودية

تعتبر قناة الاخبارية السعودية من أفضل القنوات المقدمة للأخبار كما أنها تعمل على بث الأخبار العالمية والعربية وأيضًا تنقل الأخبار بشكل حصري ومباشر على مدار اليوم وتقدم بعض من البرامج المميزة والتى تنقل الأوضاع السياسية في المملكة.

مميزات قناة الاخبارية السعودية

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها القناة والتي من ضمنها.

تعد القناة من اهم القنوات السعودية.

تعتبر من ضمن القنوات التي حازت على إعجاب المشاهدين.

تعتبر من القنوات المجانية والغير مشفرة حيث يتم مشاهدتها بأفضل صوت وصورة.

تقدم محتواها على مدار اليوم وتنقل الأخبار العالمية.

تسعي القناة لتقديم للمشاهدين محتوى هادف ومفيد.

تهتم القناة بنقل بعض من القضايا التي يعاني منها بعض من الدول.

تهتم القناة بمقابلة المسؤولين وطرح عليهم المشاكل التي تواجه أفراد المجتمع.

تنقل بعض من البرامج المميزة ومنها التي تختص بطب بالأعشاب.

برامج قناة الإخبارية السعودية

برنامج بصمة.

تفاصيل.

برنامج بروفايل.

المنتصف.

برنامج عين على.

وجهة نظر.

برنامج من الميدان.

هنا الرياض.

برنامج قلم يتحدث.

ذكرى البيعة.

ذهاب وإياب.

برنامج دقيقة للوطن.

فرسان الحزم.

برنامج لقاء الأسبوع.

الصورة تتكلم.

برنامج طبعة المشاهد.

اموال ومسارات.

برنامج من أجل صحتك.

ضوء على التراث.

ستديو الإخبارية.

برنامج شاهد على الحدث.

أروقة الحرمين.

برنامج ساعة في الاقتصاد.

العالم بعيون السعودية

تردد قناة الإخبارية السعودية على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة 11391

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5\6

معدل الترميز 27500.

تردد قناة الاخبارية السعودية على عرب سات

التردد الخاص بالقناة 12149.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5\6.

القمر الصناعي عرب سات.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة الاخبارية السعودية على ياه سات

القمر الصناعي ياه سات.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة 11747.

معامل تصحيح الخطأ 5\6.

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