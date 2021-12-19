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ما هو سعر ومواصفات Oppo Find N صرحت شركة أوبو العالمية عن إصدار أول هاتف من إنتاجها متاح طيه من الداخل، والذي يطلق عليه Oppo Find N، كما يتساءل الكير عن سعر و مواصفات Oppo Find N ، وأهم مميزاته وعيوبه.

مواصفات Oppo Find N

مصمم بخواص تجعله قابل للطي داخليًا، ويرافقه مفصلة يمكن تغييرها.

شاشة هاتف Oppo Find N الداخلية من نوع LTPOAMOLED والتي تتسم بمرونتها الشديدة.

يحتوي هاتف Oppo Find N على شاشة خارجية من أفضل الأنواع AMOLED ، وقد جاءت بقياس5.49 بوصة، يضاف إليها طبقة لحمايتها من الخدوش gorilla glass victus، حيث بلغت دقتها 1.972 * 988 بكسل، في حين جاء معدل تحديثها 60 هرتز.

هاتف Oppo Find N متاح به شاشة عرض مخصصة تتضمن 12 طبقة مصنوعة من الزجاج من نوع flexion ultra thing ، الأمر الذي يجعلها تتسم بالمرونة والخف.

طبقة الهاتف الأساسية المصنوعة من نوع AMOLED تدعم تقنية LTPO ، والتي مقدورها التحكم في معدل التحديث ما بين 1 و120 هرتز، في حين قد يصل نسبة أخذ العينات باللمس حتى 1000 هرتز.

سعر هاتف Oppo Find N

سيتاح بيعه في الصين ابتداءً من 23 من شهر ديسمبر الجاري بسعر 18الف و800 جنيه مصري، وذلك لهاتف ذو الإصدار 8+256 جيجا بايت، في حين أن إصدار 12+ 512 جيجا بايت، جاء بسعر 1410 دولار أي ما يقرب 22 ألف جنيه مصري.