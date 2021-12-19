شكرا لاهتمامك لمعرفة خبر عاجل وفاة أكبر معمرة صينية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

خبر عاجل وفاة أكبر معمرة صينية انتشر خبر وفاتها حيث وصل عمر هذه السيدة الصينية إلى عمر كبير تجاوز 100 عام، وتم ذكر أن السيدة ألميهان سييتي عرف عنها بنشاطها الدائم بشكل كبير، وبالإضافة إلى البيئة المميزة التي تعيش فيها.

السيدة الصينية المعمرة

وفاة أكثر سيدة معمرة في الصين والعالم ودخلت ضمن قائمة الأشخاص المعمرين في العالم.

السيدة المعمرة ألميهان سييتي بالعيش لمدة كبيرة جدًا في كاشغر داخل مقاطعة شينجيانج الويغورية.

عاشت 135 عام وتوفيت في هذه المنطقة.

كما أنها كانت جيدة للغاية قبل أن تموت وهذا بالرغم عن سنها الكبير جدًا.

تؤدي كافة الأعمال المنزلية الخاصة بها ولم تقم بالاعتماد على أي حد.

قيامها بعمل الكثير من الأنشطة مثل التنزه وغيره من الأنشطة التي ساعدت على القيام بجعلها تعيش إلى مثل هذا السن.

قائمة المعمرين في الأرض