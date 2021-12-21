شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة صدى البلد 2022 الجديد على نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
ضبط تردد قناة صدى البلد 2022 الجديد على نايل سات تعد من أشهر القنوات الفضائية المصرية لتقديمها المحتوى المتنوع الهادف من البرامج وأيضًا الأفلام والمسلسلات العربية التي يحبها الجماهير وتحظى هذه القناة بشعبية كبيرة لدوام تقديمها أفضل المحتويات المميزة.
تردد صدى البلد على نايل سات
- التردد 11823 أو 11430 .
- معدل الترميز 27500.
- قم بضبط معامل التصحيح 4\3.
- نوع الاستقطاب عمودي.
تردد قناة صدي البلد ٢
- التردد 11823 أو 12168.
- نوع الاستقطاب الرأسي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5\6
- نوع القمر الصناعي نايل سات.
قنوات صدى البلد
- تعتبر قنوات صدى البلد من القنوات الفضائية المصرية الشهيرة التي تحظى بجماهيرية واسعة.
- تقدم مجموعة قنوات صدى البلد محتوى هادف ومميز ومتنوع حيث ترى على شاشتها البرامج الهامة والمسلسلات العربية الاجتماعية والأفلام كما أنها تهتم بتقديم الأخبار أول بأول.
- تقدم أحداث الانتخابات والبرلمان المصري كما أنها كانت أثناء ثورة يناير تعرض الأحداث بكل مصداقية أول بأول.
- بثها بصورة مجانية بدون أي رسوم، كما أنها تعمل بخاصية اتش دي hd بجودة عالية بدون أي انقطاع أو تشويش.
- تقوم قنوات صدي البلد ببث محتواها الهادف يوميًا طوال أيام الأسبوع بدون توقف على مدار ٢٤ ساعة، وبسبب محتواها الهادف والمميز يتمكن جميع الفئات العمرية من متابعتها.