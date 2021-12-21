شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة صدى البلد 2022 الجديد على نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ضبط تردد قناة صدى البلد 2022 الجديد على نايل سات تعد من أشهر القنوات الفضائية المصرية لتقديمها المحتوى المتنوع الهادف من البرامج وأيضًا الأفلام والمسلسلات العربية التي يحبها الجماهير وتحظى هذه القناة بشعبية كبيرة لدوام تقديمها أفضل المحتويات المميزة.

تردد صدى البلد على نايل سات

التردد 11823 أو 11430 .

معدل الترميز 27500.

قم بضبط معامل التصحيح 4\3.

نوع الاستقطاب عمودي.

تردد قناة صدي البلد ٢

التردد 11823 أو 12168.

نوع الاستقطاب الرأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5\6

نوع القمر الصناعي نايل سات.

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