شكرا لاهتمامك لمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا 2022 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا 2022 يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الاستعلام عن المخالفات المرورية وعن خطوات استخراج الشهادات وإجراء المعاملات إلكترونيا كما ان هناك عدد من الخدمات التي تتم الكترونيًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا 2022.

الاستعلام عن مخالفات المرور الكترونيا

يوجد عدد من فوائد ومنها السعي وراء تحقيق مصر الرقمية، يأتي ذلك في إطار اتجاه الحكومة المصرية إلى تحويل جميع الخدمات المقدمة لبعض من الخدمات التي تقدم الكترونيًا.

حيث انها تعمل على التسهيل على المواطنين استخراج شهادات المخالفات بشكل اونلاين.

تساعد على عدم الذهاب إلى وحدات المرور بأنفسهم.

توفير الوقت لدي المواطنين حيث يمكنهم انجاز الخدمة من أي مكان.

الحد من التكدس والتزاحم وتقليل التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

تخفيف الضغط على الموظفين العاملين بالمكان الحكومي.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الكترونيا

يتم القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

نقوم بإختيار خدمات المرور.

يتم إختيار خيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

إدخال رقم لوحة سيارتك بشكل صحيح.

يتم الضغط على خيار عرض مخالفات المرور الخاصة بك.

الاستعلام عن أماكن حدوث المخالفات يجب ملئ الرقم القومي لصاحب المركبة بشكل صحيح.

يتم اختيار التصالح والوفاء بالغرامات والتسديد بشكل إلكتروني.

خدمات مقدمة من موقع النيابة العامة إلكترونيا