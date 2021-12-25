شكرا لاهتمامك لمعرفة كيفية تحضير مكرونة بصوص الفلفل الرومي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

كيفية تحضير مكرونة بصوص الفلفل الرومي وصفة سريعة جداً ومكوناتها متوافرة في كل منزل وغير مكلفة تماماً، حيث يفضلها عدد كبير من الكبار والصغار حيث أنها سهلة ولذيذة ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية تحضير مكرونة بصوص الفلفل الرومي.

طريقة عمل مكرونة بصوص الفلفل

المكونات

الفلفل الرومي الأحمر.

ثمرتان من الفلفل الرومي الأصفر.

أربع فصوص من الثوم .

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ثمرتان من الطماطم المستوية.

كوب من زيت الزيتون.

رشة من الملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كيلو من المكرونة الإسباجيتي.

طريقة التحضير