شكرا لاهتمامك لمعرفة كيفية تحضير مكرونة بصوص الفلفل الرومي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
كيفية تحضير مكرونة بصوص الفلفل الرومي وصفة سريعة جداً ومكوناتها متوافرة في كل منزل وغير مكلفة تماماً، حيث يفضلها عدد كبير من الكبار والصغار حيث أنها سهلة ولذيذة ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية تحضير مكرونة بصوص الفلفل الرومي.
طريقة عمل مكرونة بصوص الفلفل
المكونات
- الفلفل الرومي الأحمر.
- ثمرتان من الفلفل الرومي الأصفر.
- أربع فصوص من الثوم .
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
- ثمرتان من الطماطم المستوية.
- كوب من زيت الزيتون.
- رشة من الملح حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- نصف كيلو من المكرونة الإسباجيتي.
طريقة التحضير
- نقوم بفرم الفلفل الرومي والبقدونس والطماطم والثوم كل واحد على حدى في طبق لوحده.
- في قدر كبير نسخن كمية من الزيت ونشوح فيها الثوم حتى يذبل قليلاً ثم نضيف كمية البقدونس المفروم ونقلب قليلاً.
- نضيف كمية الفلفل الرومي المفروم على الخليط السابق ونقلب جيداً.
- نتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والسكر ثم نقلب جيداً، نغطي القدر على نار هادئة حتى يثقل قوامه ويصبح مثل الصلصة العادية.
- نصب كمية الخل الأبيض على خليط الصوص ونقلب جيداً ونترك الخليط على النار حتى يغلي جيداً.
- سلق كمية المكرونة كالمعتاد في ماء مضاف إليها ملح وزيت ونصفيها جيداً ثم نضعها في خليط صوص الفلفل ونقلبها جيداً حتى تمتزج جيداً.