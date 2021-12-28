شكرا لاهتمامك لمعرفة اكلات مفيدة للشعر تمنع تقصفه والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اكلات مفيدة للشعر تمنع تقصفه تعاني من ضعف في الشعر وتصقفه بدلاً من اللجوء إلى الأدوية الكيماوية والمواد غالية الثمن التي تساهم في علاج الشعر، سنتعرف على أطعمة مفيدة للشعر وتغذيه وتقويه.

أطعمة مفيدة للشعر

هناك بعض الأطعمة التي ننصح بها.

البيض

يعتبر البيض واحد من أهم مصادر البروتين والبيوتين المهمين جداً لصحة الشعر.

التوت

الفواكه الغنية بمركبات طبيعية مهمة جداً للشعر مثل مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات التي تقوي الشعر مثل فيتامين ج المهم لإنتاج مادة الكولاجين في الجسم.

الأسماك الدهنية

تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الأوميجا3 والتي تساعد على تحسين الشعر وتقويته ويكثفه أيضاً وهي مثل الرنجة والسالمون والماكريل.

البطاطا الحلوة

البطاطا غنية بفيتامين أ الذي يساعد على إنتاج الدهون ويساعد على تسريع نمو الشعر.

الأفوكادو

غني بفيتامين ه وبمضادات الأكسدة والتي تعزز من نمو الشعر، كما إنه مصدر أساسي للأحماض الدهنية المهمة جداً لنمو الشعر ولتقويته.