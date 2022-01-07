شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2022 Toyor Janna المجانية الغير مشفرة بالعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة طيور الجنة من ضمن عميات البحث الشائعة، ويبحث عنها الجميع في الوطن العربي، ولعل القناة تبحث عن التطوير الذاتي، وتسعى لجذب المزيد من الأطفال لشاشتها، وكذلك البيوت العربية واهتمام أولياء الأمور، فهو لو دور كبير في رفعة شأن القناة، حيث يطمئن الجميع للقناة، وللمحتوى الترفيهي الذي تقدمه، منذ انطلاقها في عام 2008 وهي تسعى لنقل الصورة بشكل أفضل، وتنقل المحتوى الذي يهم الطفل في الوطن العربي، فهي قناة ترفيهية للمحتوى التعليمي للطفل، فهي تنقل كافة الكليبات التي تحث على الخصال الحميدة.

وصاحبها خالد مقداد له الدور الرئيسي في ذلك الأمر، حيث ينقل العديد من الكليبات من تأليفه وكذلك من ألحانه، ويسعى لنقل المزيد من الكليبات، بعد أن ذاع صيت القناة في وقت قصير، حيث تنقل الكليبات المصورة للأبطال، وتنقل الكرتون المتحرك وكذلك الفيديوهات بصيغة الموشن جرافيك، والعديد من الأمور الهامة، ولها القناة على اليوتيوب التي تخطت العشرون مليون مشترك على مستوى الوطن العربي.

طيور الجنة

قناة طيور الجنة فخر صناعة الأجيال، فهو الشعار العام لها، ولعل الأبطال في القناة هم المعتصم بالله ووليد مقداد وجنى، وكذلك جاد وإياد، وخالد مقداد هو المؤسس والبطل الرئيسي بها، وكذلك مروة حماد التي تقوم بالإخراج وهي زوجة خالد مقداد، وتسعى القناة لنقل المزيد من الكليبات الجديدة المصورة.

قناة طيور الجنة لها العديد من المتابعين في الوطن العربي، وعلى منصات السوشيال ميديا، ويسعى رجالها للتطوير في القناة، خاصة عائلة المقاديد، التي تقوم بنقل العديد من الكليبات الهادفة، التي تحث على الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغيره.

تردد قناة طيور الجنة 2022

قمر صناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: HD

التشفير: غير مشفرة.

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