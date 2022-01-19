شكرا لاهتمامك لمعرفة افضل الدعاء المستجاب للشفاء من كورونا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
افضل الدعاء المستجاب للشفاء من كورونا حيث أن العالم يمر بفترة صعبة وذلك بسبب الوباء المنتشر في العالم وعدم إكتشافنا لعلاج فيروس كورونا، كما أن الدعاء هو السبيل الوحيد امامنا للتخلص من ذلك المرض ولابد من الدعاء من أن يحمينا ويحمي كل أحبابنا ويشفي كل مصاب، لذلك يبحث الجميع عن الدعاء.
الدعاء المستجاب للشفاء من كورونا
- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شئ، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين – إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.
افضل دعاء مستجاب للتخلص من الهم والمرض
- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.
- هم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.
- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العليّ العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، الحمد لله الّذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».