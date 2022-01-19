شكرا لاهتمامك لمعرفة افضل الدعاء المستجاب للشفاء من كورونا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

افضل الدعاء المستجاب للشفاء من كورونا حيث أن العالم يمر بفترة صعبة وذلك بسبب الوباء المنتشر في العالم وعدم إكتشافنا لعلاج فيروس كورونا، كما أن الدعاء هو السبيل الوحيد امامنا للتخلص من ذلك المرض ولابد من الدعاء من أن يحمينا ويحمي كل أحبابنا ويشفي كل مصاب، لذلك يبحث الجميع عن الدعاء.

الدعاء المستجاب للشفاء من كورونا

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شئ، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين – إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

افضل دعاء مستجاب للتخلص من الهم والمرض