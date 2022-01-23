شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد أون سبورت لمتابعة مباريات كأس رابطة الأندية 2022 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ضبط تردد أون سبورت لمتابعة مباريات كأس رابطة الأندية 2022 تم البحث من قبل الكثير عن تردد القناة حيث اعلن عن تغير ترددها كما انها تبث جميع المباريات المحلية المهمة ، لذلك ازداد البحث خاصة في الأيام الأخيرة كما انها تعمل على بث مباريات كأس الدوري المصري ومن خلال هذا المقال سنتعرف على ضبط تردد أون سبورت لمتابعة مباريات كأس رابطة الأندية 2022.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد

يمكننا الاستمتاع بضبط تردد القناة حيث انها من ضمن القنوات الرياضية المميزة والتي بفضل مشاهدة محبي كرة القدم كما انها تقوم ببث العديد من الدوريات والمباريات.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب العمودي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تقوم القناة ببث العديد من المباريات المحلية المهمة سواء كانت دوري أو كأس أو سوبر.

كما انها تبث مباريات كأس الدوري الحديثة التي تقام بين المنتخبات المصرية حيث انه سيتم لعب الأهلي في المجموعة الثانية مع المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي ، وتعادل في جميع المباريات التي خاضها ضمن مجموعة هذا الدوري.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة