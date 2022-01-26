شكرا لاهتمامك لمعرفة إضبط الشفرة.. تردد قناة الجزائرية الأرضية بروجرام ناشونال الناقلة مباراة مصر في كأس أمم أفريقيا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بات الجميع من جماهير وعشاق المنتخب المصري لكرة القدم في الوقت الحالي، يبحثون عن تردد قناة الجزائرية الأرضية، والتي ستنقل بشكل رسمي لقاء منتخب مصر الحاسم في لقاء ضمن الدور الـ 16 ضد منتخب كوت ديفوار، وذلك في لقاء لن يكون سهل علي الإطلاق، وبالتالي سيكون الجميع في إنتظار مفاجآة هذه القناة للمصريين، علي القمر الصناعي النايل سات.

قناة الجزائرية الأرضية أكدت أنها ستقوم بنقل مواجهة منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار اليوم، وذلك في بطولة كأس أمم أفريقيا، دور الـ16، وذلك بعد حصولها علي حقوق البث من قبل قنوات بي إن سبورت القطرية، وأنها ستمنح هذه الهدية للشعب المصري، خاصة بعد خروج منتخب الجزائر من هذه البطولة.

كانت القناة الجزائرية قد نجحت في الحصول علي حقوق بث مباريات المنتخب الجزائري في البطولة بشكل حصري علي قناتها، ولكن بعد خروجه من البطولة نجحت في الحصول علي الحقوق لصالح المنتخبات العربية في الأدوار الإقصائية، خاصة المنتخب المصري والتونسي.

لكن لكي تظهر لديك قناة الجزائرية الأرضية بدون أي مشاكل، يرجي إتباع هذه الخطوات التالية من أجل ضبطها بسهولة ويسر..

– ضغط على زر Menu أو القائمة.

– اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة التي تظهر أمامك.

– اختر تثبيت أو Installation.

– عند ضبط القناة يفضل أن تختار التثبيت اليدوي Manual Installation.

– اختر القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

– أدخل التردد كتابةً ثم اختر التردد الأفقي H.

– اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

– الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

وبعد أن نقوم بهذه الخطوات الكاملة ونكتب التردد ورقم البيس “الكود” ستظهر لنا القناة الجزائرية الأرضية بشكل جميل.

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