شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد القنوات الناقلة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ad sport asia و SSC SporT والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تبدأ بعد أقل من ساعات من الآن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلي كأس العالم في قطر، وذلك بمواجهات نارية، سيكون علي المنتخبات العربية فيها أن تستعيد زمام المبادرة والإنتصارات خاصة بعد عدد من الإنكسارات، وبالتالي يبحث عشاق المنتخبات العربية في الوقت الحالي عن تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخبات بلادهم.

أكدت شركة الرياضة السعودية SSC أنها ستقوم ستستمر في نقل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك عبر القنوات الخاصة بها، وقالت في إعلانها الأخير، أن 12 منتخب والحلم واحد وهو التأهل إلي كأس العالم.

وقالت قنوات أبوظبي الرياضية آسيا، أنها ستقوم بنقل المواجهات المهمة في التصفيات أيضا، وذلك في حقوق حصرية لها، وبالتالي من المتوقع أن تقوم بنقل أهم المواجهات ومن ضمنها مواجهات المنتخب الإماراتي وأيضا المواجهات القوية للمنتخبات العربية، لأنها لا تملك سوي قناتين فقط.

المواجهات التي تقام في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم آسيا

أستراليا ضد فيتنام.

اليابان ضد الصين.

لبنان ضد كوريا الجنوبية.

إيران ضد العراق.

الإمارات ضد سوريا.

السعودية ضد عمان.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية أسيا 1 و 2 HD على عرب سات 2021

القمر: عرب سات

التردد: 11804

الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي H

تقنية البث: HD

تصحيح الخطأ: 4/3