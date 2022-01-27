شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة اليرموك AL Yarmouk HD 2022 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ضبط تردد قناة اليرموك AL Yarmouk HD 2022 يبحث الكثير عن تردد قناة اليرموك الجديد 2022، حيث لأنها تقدم العديد من المسلسلات التركية ومنها مسلسل أرطغول، مسلسل الفاتح، مسلسل قيامة عثمان، مسلسل نهضة السلاجقة، مسلسل ألب أرسلان، وغيرها من المسلسلات المميزة كما انها تنقل محتواها بأفضل صوت وصورة وبأعلى جودة.

تردد قناة اليرموك 2022

حازت القناة على اعلى نسب مشاهدة عالية بسبب تقديمها محتوى راقي.

تقدم القناة مجموعة من البرامج الحوارية والثقافية، وتقديمها للمسلسلات التركية.

وتبث المحتوى الخاص بها عبر النايل سات بجودة ممتازة ودقة عالية.

تعد من القنوات التت تتميز بالبرامج المقدمة والمحتوى المقدم بها.

تردد قناة اليرموك على نايل سات

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل من خلال ضبط التالي.

التردد: 11678.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4\3.

قناة اليرموك الجديد

تقدم القناة حلقات الموسم الثالث لمسلسل قيامة عثمان، بشكل أسبوعي ومترجم للعربية ويتم عرض الحلقة الأسبوعية الجديدة كل يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتكون مرة أخرى بإعادة الحلقة في اليوم التالي على قناة اليرموك في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة كما ان القناة تقوم بعرض البرامج الخاصة بالأخبار اليومية وقضايا الرأي العام والتوك شو، فهي قناة اردنية مهتمة بالشأن الأردني.