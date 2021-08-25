شوف عروض نستو الرياض وأسعار تصل إلى 10 وعشرين ريال

عروض نستو الرياض واحدة من أهم العروض التي يبحث عنها أهل مدينة الرياض من بين الهايبرات المختلفة المنتشرة في انحاء المدينة. وتشمل العروض تخفيضات على البقالة بأنواعها ومستلزمات المنزل بالإضافة إلى الملابس والإلكترونيات أيضاً.

عروض نستو الرياض

اشتري أرز أبيض هندي أبو علي حبة طويلة درجة أولى وأعدي أشهى وصفات الكبسة السعودية. وزن الكيس 5 كيلو مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 24.95 ريال.

عرض لمدة أربعة أيام اشتري كيس 2 قطعة من البصل الصغير بالإضافة إلى كيس بطاطس مقابل 10 ريالات بدلاً من 14.95 ريال.

حليب الصافي كامل الدسم 4 ×1 لتر بسعر 10 ريالات بدلاً من 18.95 ريال.

صابون جليز لغسل الملابس والحصول على أقمشة نظيفة خالية من الاوساخ. وزن الكيس خمسة كيلو جرام مقابل ٢٠ ريال سعودي فقط بدلا من ٤٩.٩٥ ريال.

نصف كيلو من الكاجو المشوي بعشرين ريال فقط بدلاً من 29.95 ريال. بتوفير 9.95 ريال.

100 كيس من أكياس شاي ليبتون بعشرة ريال فقط بدلاً من 19.75 ريال.

سكر المجلس وزن 5 كيلو جرام بعشرة ريالات فقط.

دجاج دو 1.2 كيلو مقابل 10 ريال بدلاً من 16.5 ريال.

تخفيضات نستو هايبر ماركت

سعر كيلو الشمام الأردني فقط بسعر ٣.٩٥ ريال بدلا من ٤.٩٥ ريال.

يوجد بالهايبر أيضا جوز هند سريلانكي سعر القطعة ٤.٩٥ ريال بدلا من ٦.٩٥ ريال.

كيلو من الرمان اليمني مقابل ٧.٩٥ ريال بدلا من ١٠.٩٥ ريال.

ماندرين سعر الكيلو ٥.٩٥ ريال بدلا من ٨.٩٥ ريال.



كيلو من الزنجبيل الطازج بسعر ٨.٩٥ ريال بدلا من ١٢.٩٥ ريال.

سعر كيلو من الليمون الفيتنامي ٥.٩٥ ريال فقط بدلا من ٨.٩٥ ريال.

قرع محلي طويل سعر الكيلو ٣.٩٥ بدلا من ٥.٩٥ ريال.

سعر كيلو الجزر فقط ٣.٩٥ ريال بدلا من ٥.٩٥ ريال يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ.

Nesto offers

كيكة الغابة البيضاء من نستو بعشرين ريال سعودي فقط يمكنك تقديمها كهدية لأحبائك في أعياد الميلاد والمناسبات.

دجاج ماسلا سعر الكيلو ٢٠ ريال.



اشتري كيلو من اللحم الباكستاني بالعظم مقابل خمسة وعشرين ريال سعودي فقط. ويستمر العرض لمدة ٤ أيام.

مقابل ٣٥ ريال فقط يمكنك شراء كيلو من الروبيان كبير الحجم.