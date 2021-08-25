شوف عروض بنده وهايبر بنده أوفر اليوم في السعودية تخفيضات بنده hyper panda متجددة ومستمرة

عروض بنده وهايبر بنده اليوم في السعودية، أقوى عروض الجوالات والشاشات التلفزيونية من هايبر بنده hyper panda أكبر المتاجر للبيع بالتجزئة، والتي تتيح أمامكم في يوم الأربعاء من كل أسبوع مجلة العروض الأسبوعية، وتعرض من خلالها أقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار جميع الإلكترونيات والأجهزة اللوحية والكهربائية التي لا غنى عنها في المنزل، وتشمل العروض مختلف أنواع الجوالات بمواصفات متعددة، كما تعرض أجود أنواع الشاشات التلفزيونية السينمائية والتي تتمتع بجودة صورة ممتاز ونقاء صوت مذهل لتستمتع بتجربة مشاهدة البرامج المفضلة في أي مكان، تسري العروض من اليوم الأربعاء 17 محرم وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 محرم 1443 أو حتى تنفذ الكميات المتاحة، ويمكنكم الطلب عبر خدمة بنده أون لاين أو التوجه لأقرب فروع بنده panda.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم في السعودية

تعرض نشرة عروض بنده الأسبوعية مجموعة متنوعة من جوالات فيفو، سامسونج، لينوفو، شركة شاومي الصينية، والتي أصبحت من رواد صناعة الهواتف الذكية بالعالم أجمع، وطورت أنظمة الهواتف الذكية بالذكاء الإصطناعي لتضمن تجربة جديدة وفريدة من نوعها للمستخدم، وتمكنت من إجتياز العديد من المنافسات الشرسة في سوق صناعة تكنولوجيا الإتصالات من جوالات وأجهزة لوحية؛ لتتمكن من جذب الملايين من عملائها ومستخدميها حول العالم، وتتابع سلسلة إصداراتها المميزة من شاومي ريدمي، والتي تمكنت من خلالها من منافسة كبرى شركات صناعة تكنولوجيا الإتصالات مثل سامسونج وسوني وغيرها، لتوفر الفئة من الهواتف الذكية التي تتميز بمواصفات عالية ومتقنة من حيث الجودة والصناعة ضمن الفئة السعرية المتوسطة وهي الأكثر مبيعًا في عالم التكنولوجيا.

الهاتف شاومي ريدمي 9 تي من فئة الهواتف التي تدعم شبكة 4G، مزود بشريحتين إتصال من النوع SIM، النسخة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 599 بدلًا من 689 ريال سعودي.

شاومي ريدمي 9 أي النسخة 32 جيجا و 2 جيجا رام بسعر 339 بدلًا من 389 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي نوت 10 أس الجيل الرابع 4G + شريحتين SIM النسخة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 829 بدلًا من 899 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

من أهم مميزات الشاشات الذكية أو ما يُعرف بـ Smart TV هو إمكانية تلبية إحتياجات المستخدم وتوظيفها بأكثر من طريقة ولأكثر من غرض، حيث يمكن إستخدام شاشات التلفزيون الذكية كبيرة الحجم في أماكن العمل لتقديم العروض والتوضيح من خلالها، ويمكن إستخدامها لأغراض تعليمية بحيث تعتبر فرصة مذهلة لجذب إنتباه الأطفال وخاصةً في الأماكن ذات المساحات الشاسعة، واستخدامها في المنزل لمشاهدة البرامج المفضلة أو لقضاء وقت ممتع أثناء اللعب مع أطفالك أو أصدقائك، أما إذا كانت تعمل بنظام الأندرويد فقد يسهل استخدامها لأغراض اللعب وتحميل أفضل التطبيقات ومشاهدة الأفلام والبرامج عبر منصات العرض المختلفة أون لاين.

شاشة سمارت تي في أندرويد من سكاي وورث 58 إنش بسعر 2199 بدلًا من 2699 ريال سعودي + التوصيل والتركيب مجانًا.

تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصة، شاشة ذكية تتمتع بجودة نقاء للصورة والصوت غير معهودة بسعر 2999 بدلًا من 4499 ريال سعودي.

عرض على شاشة تي سي ال 50 بوصة سمارت تي في أندرويد بسعر 1699 بدلًا من 2299 ريال سعودي.

شاشة توشيبا سمارت تي في اندرويد مداخل USB و HDMI بحجم 43 بوصة بسعر 1799 بدلًا من 2099 ريال سعودي.

عرضنا لكم مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية المتاحة ضمن عروض وتخفيضات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، وتتضمن العروض أنواع متوفرة بتخفيضات رائعة وخصومات مذهلة على أسعار الجوالات، بالإضافة إلى عروض الشاشات التلفزيونية الموفرة، والتي تُعرض للمستخدم بخصم كبير يصل حتى 70%، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض السعودية المتجددة بشكل يومي وأسبوعي.