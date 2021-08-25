نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الأسبوع الثاني من أسواق العثيم الرياض أقوي العروض والخصومات في المقال التالي

وتستمر العديد من العروض وأقوي الخصومات الأسبوع الثاني من أسواق العثيم الرياض بمناسبة العودة إلى المدارس أشتري أحتياجاتك بسعر الجملة أحصلي على بعض المنتجات بالمجلة وأشتري قطعة واحصلي على الثانية مجاناً، يتوافر أيضا الخضروات والفواكه الطازجة التي يحتجها كل منزل، متوفر منتجات متنوعه من المراعي، منتجات متنوعة من ساديا، ولعشاق المياه الغازية يتوافر بالمجلة منتجات بيبسي بخصومات هائلة وأحجام مختلفة تسري جميع العروض أبتداءا من الساعة السابعة صباح الأربعاء بتاريخ 17 محرم 1442 هـ ولمده أسبوع 25 أغسطس 2021 حتى تاريخ 31 أغسطس 2021 الكمية محدودة لكل عميل خلال فترة المهرجان وأي كمية فوق التحديد تحسب بالسعر العادي. عروض الأسبوع الثاني من أسواق العثيم أشتري حليب نيدو بودرة كيس 2250 جرام للكيس ب 45.95 ريال سعودي بدلا من 69.95 ريال سعودي وفر 34% 24 ريال سعودي 2 حبة لكل عميل أستخدم قسيمة الشراء أكتساب لشراء هذا المنتج .

أحصلي على زيت عافية ذرة 2 × 1.50 لتر للربطة ب 34.95 ريال سعودي بدلا من 52.95 ريال سعودي وفري 34% 18 ريال سعودي 2 ربطة لكل عميل.

أشتري لحم عجل بالعظم طازج للكيلو ب 28.95 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي وفري 40% 19 ريال سعودي.

أشتري معكرونة بيرفيتو 450 جرام 3 حبات ب 8.95 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي وفر 46% 7.55 ريال سعودي 9 حبات لكل عميل.

أشتري سكر الأسرة ناعم 10 كيلو للكيس 22.95 ريال سعودي بدلا من 35.50 ريال سعودي وفر 35% 12.55 ريال سعودي 2 كيس لكل عميل أستخدم قسيمة الشراء أكتساب لشراء هذا المنتج.

أشتري أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كيلو للكيس ب 54.95 ريال سعودي بدلا من 83.95 ريال سعودي وفر 35% 29 ريال سعودي2 كيس لكل عميل أستخدم قسيمة الشراء أكتساب لشراء هذا المنتج. دجاج مجمد 1200 جرام من ساديا مذبوحه حلال للكرتونه ب 129.95 ريال سعودي بدلا من 160 ريال سعودي وفري 31 ريال سعودي.

أشتري فول هالي مدمس طبيعي 24×400 جرام للكرتونه ب 33.95 ريال سعودي بدلا من 55 ريال سعودي وفري 21.05 ريال سعودي.

أشتري مكرونة هالي أسباجتي 20×400 جرام للكرتونه ب 23.95 ريال سعودي بدلا من 47.15 ريال سعودي وفري 7.2 ريال سعودي.

أشتري شعرية أندومي دجاج 40×70 جرام للكرتونه ب 41.95 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي وفري 6 ريال سعودي.

أشتري مياه بيرين للكرتونه 24×330 مل ب 7.95 ريال سعودي بدلا من 13.15 ريال سعودي وفر 5.2 ريال سعودي.

أشتري شراب الربيع برتقال 18×125 مل للكرتونه 18+3 مجاناً ب 19.50 ريال سعودي.

أشتري حليب السعودية كامل الدسم طويل الأجل 12×1 لتر للكرتونه ب 49.95 ريال سعودي بدلا من 58.95 ريال سعودي وفري 9 ريال سعودي.

أشتري حفاضات بامبي سانيتا كبير لأطفالك 96 حبة للكرتونه ب 53.95 ريال سعودي بدلا من 95.95 ريال سعودي وفري 42 ريال سعودي. بيبسي بلاستيك 2.20 لتر 2 حبة ب 14.50 ريال سعودي.

بيبسي زجاج 6×250 مل للرابطة ب 12.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 وفر 2 ريال سعودي.

مياه أكوافينا 30×330 مل للكرتونه ب 7.95 ريال سعودي بدلا من 13.09 ريال سعودي وفر 5.14 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الأسبوع الثاني من أسواق العثيم الرياض أقوي العروض والخصومات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الأسبوع الثاني من أسواق العثيم الرياض أقوي العروض والخصومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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