أسماء أولاد 2021 ومعانيها عربية وجديدة ومميزة

أسماء أولاد 2021 ومعانيها اختلفت وتنوعت بسبب كثرة المعاني التي ظهرت حديثا ولرغبة الوالدين في أن تكون المسميات متميزة وتناسب الوقت الراهن والمستقبل الخاص بالأبناء حتى لا تكون أسماءهم غريبة أو قديمة فيما بعد فلنتابع.

أسماء أولاد 2021 ومعانيها

ظهرت العديد من أسماء الأولاد لعام 2021 وهي على النحو التالي:

عدي: هو اسم عربي منسوب على قبيلة عدي كبرى قبائل العرب.

فياض:يشار إليه في معجم اللغة بالشخص كثير العطاء.

فراس: يشار إليه في معجم اللغة باسم الشخص شديد الذكاء والفطنة.

همام: الاسم معناه الشخص البارع وقوي العزم على الصعاب.

راشد: يشار إليه في اللغة بالشخص الفاضل أو العادل.

بيبرس: هو اسم غير عربي يشير للشخص ذو القوة الكبيرة والشجاع.

حمزة: يشار إليه في اللغة العربية باسم الرجل الأسد أو الرجل المنيع أو الحازم.

سنان: يشار إليه في معجم اللغة العربية باسم نصل السيف أو الرمح.

رشيد: يشار به إلى الشخص قوي القرار.

وسيم: يشير هذا الاسم للرجل جميل المظهر وحسن الطلعة.

بشار: يشير هذا الاسم للرجل الذي يجلب الأخبار السعيدة.

كيان: يشار به في قاموس اللغة للشخص ذو القيمة.

خاطر:يشير للشخص طيب القلب أوطيب المشاعر.

ثامر: يشار إليه في المعجم بالشجر كثير الثمر والخير.

كريم: يشار به للشخص الذي يمتلك تواضعا وكرما وسخاءا على نفسه والناس.

أسماء أولاد حلوة وفخمة

هناك العديد من أسماء الأولاد الفخمة التي نستعرضها على النحو التالي:

خطاب: يشار إليه في معجم اللغة العربية بالشخص كثير الكلام في الخطابات والأحاديث.

جابر: يشار إليه بالشيء الذي تم كسره ثم إصلاحه وينطبق على الإنسان.

ماهر: يشير في اللغة إلى البراعة والتفوق.

بهاء: يشار في اللغة إلى الدلال والجمال.

سامر: يشير في اللغة إلى الحديث والكلام الجميل مع الناس وخصوصا وقت الليل.

بسام: يشير في معناه للشخص كثير التبسم والضحك.

أيهم: يشير في اللغة العربية لمعنى الشخص الغبي و الذي لا يفهم إلا قليلا.

أسماء أولاد نادرة

تختلف أسماء الأولاد النادرة مثلما نستعرضها كالتالي: