نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات وعيوب سيارة بي أم دبليو 2022 في المقال التالي
سعر ومواصفات وعيوب سيارة بي أم دبليو 2022 يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة جميع المواصفات الخاصة بجميع أنواع السيارات الحديثة والمشهورة ومعرفة الأسعار وكذلك يهتمون بمعرفة العيوب الموجودة في هذه السيارة الموجودة في العديد من المعارض، حيث تعتبر شركة بي أم دبليو من أكثر الشركات الألمانية المشهورة التي تقوم بصناعة السيارات والدراجات النارية والمحركات وتكون من ضمن قائمة المنافسين حول العالم، وتهتم أيضا لصناعة سيارة مرسيدس وسمارت وفلوكس والعديد من السيارات الأخرى المشهورة عالميا، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات وعيوب سيارة بي أم دبليو و معرفة سعر السيارة بالتفصيل.
مميزات سيارة بي أم دبليو 2022
تتميز هذه السيارة بمحرك تصل السعة نسبة إلى 2998 سي سي أما بالنسبة ل قوة المحرك الموجود داخل هذه السيارة يصل إلى 326 حصان وتتضمن عزم لا يقل عن 450 يوتن، وتكون بعدد ثمان ناقلات في السيارة و24 صبابة وستة سلندرات بينما تصل سرعتها إلى 250 كيلو متر في الساعة، بالإضافة إلى أن هذه السيارة لتواجه فعل نظام الحقن الإلكتروني للوقود ويوجد فيها مثبت للسرعة على نظام الفرامل abs مع وجود مقاعد كهربائية ويتواجد فيها مكيف وريموت كنترول مع وجود نوافذ كهربائية خلفية والإنذار.
عيوب سيارة بي أم دبليو 2022
تتميز هذه السيارة بأنها لا يوجد فيها أي عيوب عند صناعتها حيث تم تجهيزها بكل دقه لأنها من أكثر السيارات العالمية المشهورة حول العالم كله وهي من صناعة شركة المانية مشهورة وتقوم بصناعة أقوى ماركات السيارات العالمية.
سعر سيارة بي أم دبليو
يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة سعر سيارة بي أم دبليو الموجودة في الأسواق حيث يبلغ سعر سيارة بي أم دبليو موديل مليون و850 ألف جنيه
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات وعيوب سيارة بي أم دبليو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.