سعر ومواصفات وعيوب سيارة بي أم دبليو 2022 يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة جميع المواصفات الخاصة بجميع أنواع السيارات الحديثة والمشهورة ومعرفة الأسعار وكذلك يهتمون بمعرفة العيوب الموجودة في هذه السيارة الموجودة في العديد من المعارض، حيث تعتبر شركة بي أم دبليو من أكثر الشركات الألمانية المشهورة التي تقوم بصناعة السيارات والدراجات النارية والمحركات وتكون من ضمن قائمة المنافسين حول العالم، وتهتم أيضا لصناعة سيارة مرسيدس وسمارت وفلوكس والعديد من السيارات الأخرى المشهورة عالميا، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات وعيوب سيارة بي أم دبليو و معرفة سعر السيارة بالتفصيل.

مميزات سيارة بي أم دبليو 2022

تتميز هذه السيارة بمحرك تصل السعة نسبة إلى 2998 سي سي أما بالنسبة ل قوة المحرك الموجود داخل هذه السيارة يصل إلى 326 حصان وتتضمن عزم لا يقل عن 450 يوتن، وتكون بعدد ثمان ناقلات في السيارة و24 صبابة وستة سلندرات بينما تصل سرعتها إلى 250 كيلو متر في الساعة، بالإضافة إلى أن هذه السيارة لتواجه فعل نظام الحقن الإلكتروني للوقود ويوجد فيها مثبت للسرعة على نظام الفرامل abs مع وجود مقاعد كهربائية ويتواجد فيها مكيف وريموت كنترول مع وجود نوافذ كهربائية خلفية والإنذار.

عيوب سيارة بي أم دبليو 2022

تتميز هذه السيارة بأنها لا يوجد فيها أي عيوب عند صناعتها حيث تم تجهيزها بكل دقه لأنها من أكثر السيارات العالمية المشهورة حول العالم كله وهي من صناعة شركة المانية مشهورة وتقوم بصناعة أقوى ماركات السيارات العالمية.

سعر سيارة بي أم دبليو

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة سعر سيارة بي أم دبليو الموجودة في الأسواق حيث يبلغ سعر سيارة بي أم دبليو موديل مليون و850 ألف جنيه